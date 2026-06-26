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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яблоков Илья

СОБЫТИЯ


26.06.2026 «Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf 1
16.11.2016 SIM-карты МТС помогают контролировать тюменский транспорт и приборы ЖКХ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Яблоков Илья и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1516 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 315 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 394 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22722 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 429 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5336 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 980 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17946 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10000 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21637 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
Стюрин Андрей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 164462 1
Россия - УФО - Тюменская область 1350 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3309 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52967 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6060 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21375 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1642 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3927 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453017, в очереди разбора - 727937.
Создано именных указателей - 196783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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