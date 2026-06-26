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Яблоков Илья
СОБЫТИЯ
|26.06.2026
|«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf 1
|16.11.2016
|SIM-карты МТС помогают контролировать тюменский транспорт и приборы ЖКХ 1
Яблоков Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|АйТи 1516 1
|Security Vision - Интеллектуальная безопасность 315 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164462 1
|Россия - УФО - Тюменская область 1350 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3309 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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