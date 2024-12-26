Шмидт Игорь
|26.12.2024
|Ученые Пермского Политеха научили нейросеть быстро и точно менять режимы работы электродвигателя для управления сложными механизмами 1
|11.04.2013
|В Новосибирской области создадут ресурсный центр в сфере микроэлектроники и ИТ 1
Шмидт Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
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