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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шишаев Глеб


УПОМИНАНИЯ


17.04.2025 Интеллектуальные ИТ-инструменты для нефтегаза создали в ТПУ 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Шишаев Глеб и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром нефть 638 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1418 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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