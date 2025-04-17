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Шишаев Глеб
УПОМИНАНИЯ
|17.04.2025
|Интеллектуальные ИТ-инструменты для нефтегаза создали в ТПУ 1
Шишаев Глеб и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром нефть 638 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
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