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ЦНИИТУ Центральный научно-исследовательский и проектно-технологический институт организации и техники управления
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.06.2026
|«Нанософт» и ЦНИИТУ объединяют усилия для цифровизации промышленности Белоруссии 1
|11.07.2023
|«Цифра» и ЦНИИТУ договорились развивать промышленный интернет вещей в Белоруссии 1
ЦНИИТУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 57 1
|Яблонских Владислав 2 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Соловьев Сергей 76 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163383 2
|Беларусь - Белоруссия 6217 1
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