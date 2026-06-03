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ЦНИИТУ Центральный научно-исследовательский и проектно-технологический институт организации и техники управления

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.06.2026 «Нанософт» и ЦНИИТУ объединяют усилия для цифровизации промышленности Белоруссии 1
11.07.2023 «Цифра» и ЦНИИТУ договорились развивать промышленный интернет вещей в Белоруссии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ЦНИИТУ и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 157 1
Нанософт 140 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 185 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1646 1
MDC - Machine Data Collection - Системы мониторинга промышленного оборудования 5 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 549 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1170 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 57 1
Яблонских Владислав 2 1
Емельченков Сергей 141 1
Соловьев Сергей 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 2
Беларусь - Белоруссия 6217 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21200 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6607 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7629 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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