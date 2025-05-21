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Хорькова Наталья


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 «Первый Бит» реализовал переход производителя опор освещения «Легион» с «1С:УПП» на «1С:ERP» за девять месяцев 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Хорькова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 844 1
8534 1
НСПК - Национальная система платежных карт 861 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6911 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2497 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 444 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1067 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 394 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1142 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11943 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24984 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5790 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10767 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 466 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6132 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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