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Индексная книга (каталог) CNews*
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ТБМ Т.Б.М.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 1 056 873 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 1 056 873 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.10.2026 Tantor Postgres 18: как выглядят технологии следующего поколения для корпоративных СУБД 1
20.02.2013 «Ланит» внедрил Oracle Hyperion Planning в ТБМ 1
06.03.2012 В Рунете появилась онлайн-энциклопедия строительной отрасли 1
11.09.2000 Новый сайт расскажет, что такое ПВХ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ТБМ и организации, системы, технологии, персоны:

Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2407 1
Oracle Corporation 7123 1
9754 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2037 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1516 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2473 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5453 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13375 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24271 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
Oracle Hyperion 261 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1863 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 427 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 72 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1817 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1079 1
Горянский Павел 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 1
Молдавия - Республика Молдова 743 1
Болгария - Республика 802 1
Украина 7979 1
Беларусь - Белоруссия 6378 1
Казахстан - Республика 6147 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6877 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11797 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9314 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8598 1
Wikipedia - Википедия 662 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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