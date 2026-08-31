Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Привалов Александр
СОБЫТИЯ
|31.08.2026
|«Речетекст» опубликовал открытую методику замера точности распознавания русской речи 1
|14.11.2014
|«Крок» снимет фильм по повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Привалов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Крок - Croc 1969 1
|Бобровников Борис 104 1
|Васильева Екатерина 18 1
|Тараба Вероника 29 1
|Золотухин Валерий 3 1
|Стругацкие (братья) 37 1
|Мигунов Евгений 1 1
|Виторган Эммануил 2 1
|Абдулов Александр 1 1
|Гафт Валентин 1 1
|Бромерг Константин 1 1
|Светин Михаил 1 1
|Фарада Семен 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167596 2
|Америка - Американский регион 2208 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.