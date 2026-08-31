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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201111
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Привалов Александр

СОБЫТИЯ


31.08.2026 «Речетекст» опубликовал открытую методику замера точности распознавания русской речи 1
14.11.2014 «Крок» снимет фильм по повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Привалов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1969 1
Фетисов Тетерин филмс 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33769 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 209 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4474 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2491 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13035 1
Современные речевые технологии - Речетекст 1 1
Бобровников Борис 104 1
Васильева Екатерина 18 1
Тараба Вероника 29 1
Золотухин Валерий 3 1
Стругацкие (братья) 37 1
Мигунов Евгений 1 1
Виторган Эммануил 2 1
Абдулов Александр 1 1
Гафт Валентин 1 1
Бромерг Константин 1 1
Светин Михаил 1 1
Фарада Семен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167596 2
Америка - Американский регион 2208 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3389 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2685 1
День молодёжи - 27 июня 1104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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