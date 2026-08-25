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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200367
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Петров Максим

СОБЫТИЯ


25.08.2026 Билайн ускорил 4G в аэропорту Чебоксар 1
04.09.2015 Cloud4Y предоставила «Актив Финанс» услугу «PCI DSS хостинг» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Петров Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2617 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 1
Cloud4Y 311 1
JCB International 146 1
Visa International 1996 1
Международный аэропорт Чебоксары имени А. Г. Николаева 3 1
American Express - Amex 338 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9593 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 1
Аудиокнига - Audiobook 263 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7919 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 618 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10249 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18127 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1364 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1000 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7257 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9461 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3248 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Шведов Александр 47 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 317 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 798 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 159 1
Английский язык 7044 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7608 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3195 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 165 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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