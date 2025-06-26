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Овсянников Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|26.06.2025
|Разработка ученых Пермского Политеха ускорит и автоматизирует проведение испытаний авиадвигателей 1
|11.12.2015
|Геоинформационную систему индустриальных парков интегрировали с интернет-ресурсами 1
Овсянников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Гатчина Нанопарк - Северо-Западный нанотехнологический центр - Индустриальный парк - Гатчинский Центр Наноэлектроники 3 1
|Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Федоровское - Технопарк ИндустриПарк 1 1
|АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
|Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 449 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Пикалёво 7 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3159 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150172 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2538 1
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