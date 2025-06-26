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Овсянников Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Разработка ученых Пермского Политеха ускорит и автоматизирует проведение испытаний авиадвигателей 1
11.12.2015 Геоинформационную систему индустриальных парков интегрировали с интернет-ресурсами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Овсянников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Гатчина Нанопарк - Северо-Западный нанотехнологический центр - Индустриальный парк - Гатчинский Центр Наноэлектроники 3 1
Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Федоровское - Технопарк ИндустриПарк 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3139 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1845 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 449 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Пикалёво 7 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3159 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2538 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16801 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 923 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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