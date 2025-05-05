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Кустова Елена
УПОМИНАНИЯ
|05.05.2025
|Ученые СПбГУ разработали модель для изучения ударных волн в атмосфере Марса 2
Кустова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Юпитер - планета Солнечной системы 554 1
|Земля - планета Солнечной системы 10458 1
|Венера - планета Солнечной системы 290 1
|Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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