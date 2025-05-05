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Кустова Елена


УПОМИНАНИЯ


05.05.2025 Ученые СПбГУ разработали модель для изучения ударных волн в атмосфере Марса 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Кустова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7039 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1159 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1482 1
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