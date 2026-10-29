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Корчуганов Владислав

СОБЫТИЯ


29.10.2026 Стартап молодых ученых из НГУ поможет ускорить анализ сейсмических данных 1
03.07.2025 Студент НГУ разработал программный модуль для анализа данных сейсморазведки в нефтегазовой отрасли 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Корчуганов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Инверсия - Инверсия НПФ 158 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2067 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6760 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 1
C/C++ - Язык программирования 920 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1353 1
Дучков Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 713 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 141 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 492 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2795 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 315 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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