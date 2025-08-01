Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ковалев Вадим
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|Госкомпаниям разрешили тратить больше денег на создание собственного ПО 1
Ковалев Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Directum - Директум 1142 1
|Ростелеком 10072 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2221 1
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 1
|Геллерман Михаил 41 1
|Шадаев Максут 1089 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.