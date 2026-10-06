Российская платформа наблюдаемости получила сертификат ФСТЭК

Российская компания КОМС получила сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия на свою платформу наблюдаемости (observability) C-View. Это открывает продукту путь в сегменты с самыми жёсткими требованиями регулятора: государственные информационные системы, объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) и промышленные АСУ ТП. Сертификат №5112 выдан 17 сентября 2026 года, продукт внесён в реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК.

Сертификат для жёстких требований

Чтобы пройти сертификацию, КОМС пришлось вносить изменения под ужесточившиеся требования регулятора не только в сам продукт, но и в процессы его разработки и сопровождения. Требования 4 уровня доверия охватывают весь жизненный цикл программного обеспечения: безопасную разработку, управление конфигурацией, анализ уязвимостей и выпуск обновлений безопасности. Сертификат позволяет применять C-View в ГИС первого класса защищённости, на объектах КИИ первой категории значимости, в информационных системах персональных данных с первым уровнем защищённости и в АСУ ТП первого класса.

Что умеет платформа

C-View — платформа наблюдаемости: она следит за состоянием инфраструктуры, приложений и сервисов и за тем, как их работу видит конечный пользователь. В одном продукте собраны мониторинг инфраструктуры и производительности приложений, синтетические проверки, логи и трассировки, управление инцидентами, ресурсно-сервисные модели и корреляция данных. Задача — сразу видеть, как сбой отдельного компонента отражается на сервисе и его пользователях, и выявлять причину.

C-View — платформа наблюдаемости: она следит за состоянием инфраструктуры, приложений и сервисов и за тем, как их работу видит конечный пользователь

Использовать платформу можно несколькими способами. Как самостоятельное решение C-View сама собирает метрики, события, логи и трассировки и выполняет синтетические проверки — заказчику не нужно собирать мониторинг из разрозненных сторонних инструментов и решений на основе открытого кода.

В «зонтичном» режиме дополнительно к собственному сбору C-View встаёт поверх уже развёрнутых систем мониторинга: забирает из них данные, привязывает к объектам и сервисам и сводит в единую картину. Компания сохраняет привычные инструменты, но получает общее представление о разнородной инфраструктуре и о причинах сбоев.

Спрос на такие платформы растёт вместе с масштабом ИТ-систем. Эксплуатационные команды отвечают за тысячи связанных между собой объектов, приложений и сервисов, а объём телеметрии постоянно увеличивается. Мониторинга отдельных компонентов уже недостаточно: важно не только заметить отклонение, но и понять, как оно сказывается на сервисе и пользователях, и дать инженеру контекст для диагностики.

Для этого в C-View есть инструменты на базе искусственного интеллекта. Они анализируют данные из разных источников, находят взаимосвязи, в том числе неочевидные, и предлагают варианты решения инцидентов. По словам компании, это сокращает ручной анализ и помогает справляться с потоком инцидентов в условиях нехватки ИТ-специалистов. А внутренние средства автоматизации управления инфраструктурой позволяют передать платформе выполнение определённого перечня действий и типовых сценариев реагирования — вплоть до полного цикла: от обнаружения инцидента до его устранения и подготовки разбора.

Собственная разработка

В КОМС подчёркивают, что C-View — собственная разработка, а не локализованная версия, ребрендинг или форк зарубежного программного обеспечения, в том числе проекта на основе открытого кода. Архитектура и код находятся под контролем российской команды. Для заказчиков это значит, что поддержка, безопасность и развитие продукта не зависят от иностранного правообладателя или ключевых участников чужого проекта.

«Мы создавали C-View как самостоятельный российский продукт задолго до нынешней волны импортозамещения. За ним более 11 лет развития и свыше 120 проектов, а с помощью наших решений сегодня контролируется более 500 тысяч объектов. Сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия подтверждает зрелость и продукта, и команды. Мы хотим, чтобы российское ПО выбирали за технологическую зрелость, качество, гарантированный уровень сервиса и способность решать сложные задачи заказчика в долгосрочной перспективе», — сказал генеральный директор КОМС Ярослав Бровков.

КОМС — российский разработчик программного обеспечения для мониторинга и наблюдаемости, резидент Сколково. Флагманский продукт компании — платформа C-View.