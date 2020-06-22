«Темная сторона» виртуальных рабочих мест

Тема виртуальных рабочих мест обрела второе дыхание в связи с пандемией и последовавшим за ней тотальным карантином, ведь многие компании перешли на удаленный режим работы. В нынешних условиях технология VDI и ее облачный вариант DaaS имеет массу преимуществ, но все на свете имеет и свою темную сторону, о которой не стоит забывать.

«Виртуальные ПК» становятся все популярнее

Рынок решений для организации виртуальных рабочих мест в последние годы развивался довольно быстро. Его можно разделить на два больших направления. Одно из них — это традиционные инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI, Virtual Desktop Infrastructure), которые компании разворачивают, обслуживают и контролируют самостоятельно; второе — виртуальные рабочие места из облака (Desktop as a Service).

Последний рынок меньше, зато развивается гораздо быстрее. По прошлогодней оценке Gartner Research, до 2023 г. его среднегодовой темп роста составит 58,8% и к концу периода 5% корпоративных компьютеров будут предоставляться в режиме «как сервис» (в 2019 г. — менее 1%), в том числе в режим DaaS перейдут 10% VDI-компьютеров. Причем этот прогноз был сделан еще до пандемии, которая, как ожидается, еще больше поднимет спрос на системы организации виртуальных рабочих мест.

Вместе с тем, решения VDI и DaaS нередко вызывают у компаний обоснованные опасения, вызванные вопросами обеспечения кибербезопасности, стоимости обслуживания, подбора и удержания соответствующих специалистов и т.д. В мае 2020 г. аналитическая компания Enterprise Strategy Group представила результаты исследования Are Desktops Doomed, целью которого было выяснить, какие преимущества и, особенно, недостатки (поскольку о достоинствах говорят гораздо чаще) видят заказчики в системах VDI и DaaS. Онлайн-опрос охватил свыше 350 ИТ-специалистов, представляющих организации частного и государственного секторов в США и Канаде.

Для начала о преимуществах

На вопросы о том, что дает компании VDI и/или DaaS, большая часть респондентов упомянула о сложности установки, обслуживании и модернизации традиционных физических инфраструктур, особенно в крупных организациях. Капитальные затраты на закупки вычислительной техники, сложный процесс учета и обновления лицензий на программное обеспечение, трудности с масштабированием сетей, неуверенность в достаточном уровне кибербезопасности — всего этого компании стремятся избежать за счет внедрения у себя инфраструктур виртуальных рабочих мест.

Основные проблемы управления традиционными рабочими средами

Источник: Enterprise Strategy Group, май 2020

При этом почти 80% респондентов считают, что виртуальные системы более безопасны, чем физические (VDI-решения считают самыми защищенными 43%, DaaS — 36%), а ведь именно соображениями безопасности, как правило, до сих пор обосновываются решения держать все ИТ-системы внутри защищенного периметра предприятия. И более 60% опрошенных назвали защищенность и эффективность ИТ-систем в качестве главных факторов, оправдывающих инвестиции в VDI и DaaS.

Неудивительно, что 40% компаний, в которых работают респонденты, уже используют виртуальные рабочие столы, а еще 46% — находятся на различных этапах рассмотрения или выбора соответствующего решения.

Проникновение VDI на предприятия

Источник: Enterprise Strategy Group, май 2020

Аналогично растет популярность и более молодой модели DaaS. По данным Enterprise Strategy Group структура намерений респондентов относительно ее внедрения почти совпадает с таковой у VDI. То же почти у 40% активных пользователей, 27% - на различных стадиях внедрения и 13% отказавшихся.

Проникновение DaaS на предприятия

Источник: Enterprise Strategy Group, май 2020

Если исходить из ответов, то в течение года элементы виртуальной настольной инфраструктуры обоих типов будут в той или иной мере развернуты на двух из трех предприятий-респондентов. И тут многих из них могут подстерегать неприятные сюрпризы.

Проблемы с виртуальными ПК

В ходе исследования ESG были поставлены и вопросы относительно того, что сдерживает внедрение виртуальных ПК на предприятиях. Самыми неприятными из них оказались достаточно высокая стоимость внедрения, а также сложность управления и поддержки виртуальных рабочих столов.

Основные недостатки VDI

Источник: Enterprise Strategy Group, май 2020

Пользовательские терминалы, серверы, шлюзы, средства балансировки нагрузки — эти и другие элементы инфраструктуры все равно приходится приобретать, настраивать и эксплуатировать даже в случае применения виртуальных решений. Примечательно, что 65% респондентов отметили, что в качестве платформы для разворачивания виртуальных рабочих мест они используют гиперконвергентные инфраструктуры.

Вроде бы использование DaaS-систем должно избавить от большей части сложностей, характерных для классических VDI-решений. Но и в этом случае респонденты акцентируют внимание на ощутимых скрытых платежах, которые нередко возникают в ходе использования облака. Затраты продолжают расти в течение многих лет, в том числе по причине необходимости в сложном техническом обслуживании.

Основные недостатки DaaS

Источник: Enterprise Strategy Group, май 2020

В обоих случаях респондентами отмечались существенные расходы на технический персонал, который должен обладать высокой квалификацией, а потому будет обходиться недешево. Свыше половины компаний, опрошенных в ходе исследования, отмечают, что для внедрения систем DaaS и VDI требуется как минимум десять штатных сотрудников, занятых управлением соответствующими инфраструктурами. Кроме того, почти половина проектов построения инфраструктур виртуальных рабочих мест, требовала привлечения сторонних экспертов или организаций для успешного внедрения.

Таким образом, хотя решения DaaS и VDI предназначены для рационализации операций и сокращения затрат, некоторые организации быстро обнаруживают, что нередко получается наоборот. Непредвиденные сложности и дополнительные расходы, зачастую, оказываются довольно обременительными для заказчиков.

Более того, хотя модель DaaS сейчас набирает популярность, по сути, она является одной из вариаций на тему VDI и, соответственно, обладает всеми основными преимуществами и, главное, недостатками последней. Возможно, развернуть инфраструктуру виртуальных рабочих мест из облака может оказаться немного проще, чем в случае классического VDI, но радикальных преимуществ DaaS не обеспечивает.

Есть ли альтернатива?

Одна из альтернатив VDI и DaaS — концепция доставки виртуальных приложений — Virtual Application Delivery (VAD), поскольку она позволяет снизить сложность управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов и сократить затраты на ее поддержку. В случае VAD приложение разворачивается на облачном хостинге или на сервере в центре обработки данных. Системному администратору достаточно установить приложение только один раз, а затем централизованно устанавливать ПО на рабочие столы пользователей.

В некотором смысле VAD представляет собой эволюционное развитие DaaS. Но, в отличие от последнего, Virtual Application Delivery использует специализированные, спроектированные для работы в облаках, приложения и платформы, в то время как DaaS — это зачастую VDI-решение, развернутое в облаке. Адепты технологии утверждают, что применение VAD позволит экономить до 75% затрат, связанных с построением инфраструктуры удаленных рабочих мест и регулярными лицензионными сборами. А также уверяют, что для технического сопровождения VAD-системы зачастую достаточно всего одного специалиста.

Разумеется, к таким заявлениям надо подходить со здоровым скептицизмом, всякую новую технологию первоначально ее сторонники объявляют панацеей от проблем, которые привносили в жизнь прошлые варианты решения той или ной проблемы. Несмотря на то, что карантинные меры во многих странах начинают ослабевать, влияние пандемии на бизнес-процессы компаний во всем мире будет ощущаться еще долго, не исключена и вторая волна распространения ковида. Осознавая это, многие организации, которые ранее надеялись на временный характер удаленной работы, сегодня все чаще рассматривают возможность построения инфраструктуры виртуальных рабочих мест на постоянной основе.