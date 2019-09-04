После скандального провала первого гибкого смартфона Samsung секретно готовит новый

Samsung разрабатывает новый смартфон с гибким экраном, который будет выполнен в форм-факторе «раскладушки». То есть, на обычный смартфон он будет похож в раскрытом состоянии, а в сложенном виде будет превращаться в компактный квадрат. На фоне скандала с Galaxy Fold разработчики уделяют повышенное внимание износостойкости аппарата.



Вторая попытка

Samsung работает над своим вторым гибким смартфоном, который собирается представить в начале 2020 г. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сама Samsung пока что держит факт разработки в секрете.

Новый аппарат будет складываться в компактный квадрат наподобие телефона-«раскладушки». В раскрытом состоянии он будет похож на обычный смартфон. Samsung ищет способы сделать его тоньше и дешевле, чем представленный в этом году Galaxy Fold. Однако сам запуск новой модели может зависеть от того, насколько успешными окажутся продажи предшественника.

Внешний вид нового телефона прорабатывается в сотрудничестве с американским дизайнером Томом Брауном (Thom Browne), основателем одноименного бренда одежды. Samsung рассчитывает заинтересовать элегантным дизайном тех пользователей, которые больше беспокоятся о моде и статусе, чем о технических характеристиках. Любителей техники должны привлечь передовые технологии, используемые для создания дисплея, и ностальгическое сходство с «раскладушками».

По словам аналитика из компании CCS Insight Бена Вуда (Ben Wood), совместить современный смартфон и «раскладушку», создав таким образом устройство, которое складывается, как кошелек, наподобие культовой Motorola Razr — это интригующий проект. Вуд полагает, что сейчас складные смартфоны относятся к разряду «решение, которое ищет проблему», но в долгосрочной перспективе гибкие экраны еще напишут свою главу в истории форм-факторов.

Технические характеристики

У нового смартфона диагональ экрана будет равна 6,7 дюйма. Селфи-камера будет представлять собой отверстие в верхней части внутреннего экрана, как у недавно выпущенного Samsung Galaxy Note 10. На внешней поверхности у телефона будет две камеры. Они будут находиться на тыльной стороне, когда аппарат раскрыт, и на фронтальной, когда он находится в сложенном состоянии.

Соотношение сторон разложенного Galaxy Fold требует адаптации приложений

С новым форм-фактором у Samsung будет как минимум на одну проблему меньше, чем было с Galaxy Fold: если в разложенном состоянии устройство будет похоже на обычный смартфон, оно без проблем будет поддерживать приложения для Android. Это отличает новинку от Galaxy Fold, который раскладывается до квадратного экрана с мало подходящим для Android-приложений соотношением сторон. В связи с этим приложения для него нуждаются в адаптации.

Для новой модели Samsung тестирует ультратонкое стекло, толщина которого составляет всего 3% от толщины того стекла, которое обычно используется для защиты экранов смартфонов. Одновременно разработчики сфокусированы на увеличении износостойкости устройства, поскольку не желают повторять провал Galaxy Fold.

Провал Galaxy Fold

Galaxy Fold был представлен потребителю 20 февраля 2019 г. Уже во время премьеры Samsung скрыла от всех неустранимый недостаток экрана — у него есть залом, проходящий прямо по линии сгиба, и избавиться от него нельзя. Также Samsung старательно обошла вопрос неполного прилегания половинок корпуса при его закрытии.

Недостатки подтвердились сразу после получения предрелизных образов Galaxy Fold известными блогерами и журналистами. У многих из них смартфон сломался уже через два дня использования, и каждый раз проблема возникала именно с главной фишкой аппарата — его складным экраном.

Это заставило Samsung перенести сроки начала продаж Galaxy Fold. Если до этого продажи должны были стартовать в апреле (в России — в мае), то сейчас, по сообщению информагентства Reuters, начало продаж в Южной Корее намечено на 6 сентября. Цена составит около $1980. Компания пообещала, что снабдит смартфон более прочными петлями.