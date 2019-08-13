Tumblr продается: Владельцы загубили сервис и избавляются от него в 50 раз дешевле старой цены

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Сервис микроблогов Tumblr перешел в собственность компании Automattic, разработчика веб-движка WordPress. Automattic и Verizon Communications, бывший владелец сервиса, достигли договоренности о сделке и теперь ожидают разрешения регуляторов.

Сумму, которую Automattic заплатит за Tumblr, стороны договора не раскрыли. По данным ресурса Axios, Automattic выплатит за него или меньше $10 млн, или в пределах от $10 млн до $20 млн. Для сравнения, в 2013 г. Yahoo купила его за $1,1 млрд.

После выполнения всех условий сделки в штат компании перейдут около 200 сотрудников Tumblr, однако неизвестно, сколько человек планируется уволить в результате поглощения. Tumblr больше не публикует информацию об актуальном количестве сотрудников, но в конце 2017 г. в его штате числилось более 400 человек.

10 лет истории

Tumblr был запущен в 2007 г., спустя год после начала работы Twitter, популярного сервиса микроблогов со схожим набором возможностей для пользователя. Сервис содержал ряд функций, характерных для социальных сетей, и, в отличие от подавляющего большинства из них, официально разрешал пользователям размещать контент «для взрослых». Данный факт сыграл ключевую роль в росте популярности ресурса.

Новый владелец Tumblr не озвучил свои планы по дальнейшему развитию ресурса

В 2013 г. Tumblr перешел под крыло интернет-компании Yahoo, которая заплатила за него $1,1 млрд (вся сумма была выплачена денежными средствами). На момент совершения сделки ежемесячная аудитория Tumblr превышала 300 млн уникальных посетителей. Общее число блогов составляло 108,6 млн.

Одним из условий сделки с Yahoo было сохранение Tumblr как отдельного бизнеса и должности его главного исполнительного директора за основателем Дэвидом Карпом (David Karp). Помимо этого, Yahoo пообещала не удалять весь контент «для взрослых» и не блокировать пользователей, размещающих его.

Политика Yahoo, которую компания избрала по отношению к порнографическим постам в Tumblr, привела к тому, что они стали преобладать над обычными публикациями. Это стало отпугивать работодателей, и в итоге Yahoo пришлось пересмотреть стоимость сервиса и списать значительную ее часть. В 2017 г. Tumblr, отметивший 10-летний юбилей, вместе с Yahoo был куплен Verizon Communications. К тому моменту число блогов за счет «вседозволенности» превысило 475 млн.

Бойкот порнографии и негативные последствия

В ноябре 2018 г. Apple удалила приложение Tumblr из магазина App Store из-за обнаружения в нем не только контента 18+, но и детской порнографии. Стремясь прекратить мутацию Tumblr из сервиса микроблогов в порносайт, руководство ресурса в декабре 2018 г. ввело запрет на весь контент с рейтингом 18+. Он распространился на все, что можно посчитать порнографией и даже эротикой, а исключением из правила стали лишь образовательные или художественные изображения обнаженных тел.

Основатель Tumblr Дэвид Карп

Попытки спасти Tumblr от порнографии и восстановить его в статусе популярного сервиса микроблогов возымели обратный эффект. В течение двух месяцев после запрета трафик Tumblr просел на 30%. Если в декабре 2018 г. его посетили около 521 млн раз, то в январе 2019 г. – 437 млн раз. И если это можно было хоть как-то связать с новогодними праздниками, то в феврале 2019 г. посещаемость упала еще ниже – до 369 млн в глобальном масштабе.

Отметим, что пять лет назад российские власти хотели заблокировать Tumblr, но не из-за порнографии. Ресурс попал в реестр запрещенных сайтов в апреле 2014 г. по решению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Сотрудники ведомства обнаружили на сервисе блог, посвященный приготовлению наркотических средств. На тот момент он состоял из единственной записи, сделанной в 2013 г.

Поиски нового владельца

Падение популярности Tumblr после запрета на контент 18+ вынудили Verizon выставить его на продажу. Решение было принято в мае 2019 г., и первым желание купить сервис микроблогов изъявил порно-ресурс PornHub. Предложенная стоимость озвучена не была, в отличие от цели приобретения – PornHub планировал отменить запрет на «взрослый» контент и вновь разрешить публикацию обнаженки. В мае 2019 г., по информации Business Insider, количество блогов в Tumblr составляло около 465 млн, то есть приблизительно на 10 млн меньше, чем на момент перехода к Verizon в 2017 г.

Компания Automattic, новый владелец Tumblr, на момент публикации материала свои планы относительно дальнейшего развития ресурса не озвучивала. Собирается ли она возвращать контент 18+, тоже неизвестно.