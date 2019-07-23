Microsoft вложит $1 млрд в искусственный интеллект, который осознает себя

Microsoft вложит $1 млрд в некоммерческую организацию OpenAI, которая занимается развитием искусственного интеллекта. Деньги пойдут на развитие так называемого «сильного» ИИ, который способен справиться с теми же задачами, что и человеческий мозг, и даже больше. Партнеры полагают, что такой ИИ увидит междисциплинарные связи, недоступные людям-ученым.



Инвестиция Microsoft

Microsoft инвестирует $1 млрд в некоммерческую организацию OpenAI, базирующуюся в Сан-Франциско. Стороны заключили многолетнее партнерство по развитию суперкомпьютерных технологий на базе искусственного интеллекта для облачного сервиса Microsoft Azure.

Совместные наработки Microsoft и OpenAI будут размещаться в Microsoft Azure. Туда же будут перемещены многие, но не все сервисы, уже созданные OpenAI. Кроме того, Microsoft будет «предпочтительным» партнером компании в коммерциализации новых сервисов.

Сооснователь и технический директор OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman) отмечает, что его компания работает над рядом все более мощных технологий в сфере искусственного интеллекта, и это требует значительных затрат. Самый очевидный вариант заработать денег — создать продукт, но тогда фокус компании сместится в сторону, считает он.

Куда пойдут деньги

OpenAI сообщила, что намерена потратить деньги Microsoft на исследования в области «сильного» искусственного интеллекта (artificial general intelligence, AGI), то есть такого ИИ, который способен выполнять все те же задачи, что и человеческий мозг, вплоть до развития полноценного мышления и осознания себя. Он противопоставляется «слабому», то есть прикладному ИИ.

OpenAI полагает, что «сильный» искусственный интеллект может стать источником повсеместных экономических преимуществ, при условии его безопасного развертывания. По состоянию на 2017 г. активным исследованием «сильного» искусственного интеллекта занималось около 40 организаций в мире.

Microsoft инвестирует $1 млрд в развитие искусственного интеллекта

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) полагает, что «сильный» искусственный интеллект сможет овладеть большим количеством дисциплин, чем любой человек, и обнаружить такие междисциплинарные связи, которые ускользают от ученых-людей. Это может помочь решить проблемы изменения климата, здравоохранения и образования.

Инвесторы OpenAI

OpenAI была основана в 2015 г. Организация получила $1 млрд от Альтмана, который является президентом акселератора Y Combinator, создателя PayPal Питера Тиля (Peter Thiel), сооснователя LinkedIn Рейда Хоффмана (Reid Hoffman) и других инвесторов.

Среди инвесторов значится и Илон Маск (Elon Musk), который входил в совет директоров организации, но вышел из него в феврале 2018 г. Он мотивировал это возможным конфликтом интересов с Tesla, которая тоже занимается развитием искусственного интеллекта. При этом Маск пообещал и дальше консультировать и финансировать OpenAI.

В марте 2019 г. группа создала сопутствующую коммерческую структуру для привлечения внешних инвестиций. Однако эта структура в конечном счете подчиняется некоммерческому совету директоров, а доходы инвесторов ограничены.

Чем занимается OpenAI

OpenAI занимается проектами, связанными с роботизацией и искусственным интеллектом. Например, специалисты компании пытаются научить роботизированную руку выполнять действия с такой же ловкостью, что и человеческая рука, с помощью одного только программного обеспечения. Это должно снизить затраты денег и времени на тренировку роботов.

Также группа занимается исследованиями в сфере безопасности применения искусственного интеллекта и его последствий для общества. Например, OpenAI исследует, как компьютер может генерировать реалистичные новости, и как подобные алгоритмы могут быть использованы злоумышленниками.

Помимо этого, к разработкам OpenAI относится интеллектуальная система, которая может конкурировать с профессиональными киберспортсменами при прохождении игры Dota 2. Система побеждает 99,4% любителей, на ее счету также две победы над командами профессионалов.

По итогам 2017 г. OpenAI потратила на исследование в области облачных вычислений около $7,9 млн. Это примерно четверть всех функциональных расходов организации за указанный год.