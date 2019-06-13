С пользователя взяли $10 тыс. за ремонт совершенно исправного MacBook

Специалисты авторизованных сервисных центров Apple не смогли определить неисправность ноутбука MacBook и принялись менять один компонент за другим. Итоговый счет за ремонт достиг $10 тыс. но в итоге ноутбук так и не заработал.

Сверхдорогой ремонт

Американский фотограф Грег Бенц (Greg Benz) потратил на ремонт своего ноутбука MacBook сумму, в несколько раз превышающую его стоимость, и так и не смог починить его. Как сообщает портал Ubergizmo, он обращался в различные авторизованные сервисы Apple, но каждый раз специалисты были бессильны, и ноутбук так и оставался сломанным.

В общей сложности восстановление ноутбука Apple обошлось ему приблизительно в $10 тыс. (646 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 июня 2019 г.). Все манипуляции привели к тому, что в итоге он поменял все комплектующие, получив, фактически, новый ноутбук в старом корпусе.

Суть проблемы и методы решения

Грег Бенц обратился в сервис Apple по причине возможного выхода из строя экрана своего MacBook – при включении лэптоп исправно загружался, система работала, но на экран не выводилось изображение, он оставался темным. Вердиктом первого сервисного центра стал выход из строя материнской платы, которую фотографу заменили не по гарантии.

Как отремонтировать MacBook за $10 тыс.? Фотограф Грег Бенц знает ответ

Когда замена не помогла, специалисты центра решили поменять системную плату повторно, но и это не привело ни к какому результату. Затем специалисты уже других ремонтных мастерских меняли ему все подряд, в том числе все кабели и шлейфы. О замене экрана фотограф не упоминал. Но буквально все попытки вернуть компьютер к жизни оказались тщетными – ноутбук, стоимость ремонта которого уже была сопоставима с покупкой десяти новых MacBook, по-прежнему не желал работать исправно.

Все гениальное просто

Последним этапом в ремонте MacBook стала его замена на новый, с сохранением всех данных и настроек пользователя. Когда и совершенно новый лэптоп обнаружил идентичную проблему, специалист очередного сервисного центра решил применить альтернативные методы поиска неисправности и преуспел в этом.

Он посветил фонариком на экран ноутбука и заметил, что изображение на него все же подается, а вот его подсветка полностью выключена. Несколько нажатий на кнопки клавиатуры – и ноутбук «отремонтировался». Другими словами, на протяжении всего времени, что Грег Бенц ходил по сервисам Apple, его ноутбук исправно работал.

Истинная причина неисправности

Подсветку экрана, как выяснилось позже, отключил сам фотограф. По его словам, он использовал эту функцию регулярно при подключении ноутбука к внешнему экрану – ему мешала подсветка дисплея мобильного ПК, и он выключал ее.

Вероятно, после очередного подключения своего MacBook к монитору Бенц забыл о выработанной привычке и не поверил настройки подсветки, которые успешно macOS сохранила. Результатами такой забывчивости стали расходы на ремонт с четырьмя нулями.

Самостоятельный ремонт

Грег Бенц не уточнил модель своего MacBook и дату его приобретения, а также причину, по которой он обратился за ремонтом в сервисный центр, а не попытался найти причину неисправности самостоятельно. Возможно, это связано со стремлением Apple искоренить возможность самостоятельного ремонта посредством усложнения конструкции своей техники. Это в равной степени относится ко всей ее продукции, в том числе и ноутбуков – еще в 2013 г. лэптопы MacBook Pro с Retina-дисплеем уже не подлежали ремонту. Портал iFixit, специализирующийся на оценке ремонтопригодности устройств, поставил им 1 балл из 10 возможных по соответствующей шкале.

C годами ситуация усложнилась: если в 2013 г. Apple боролась самостоятельным ремонтом путем усложнения конструкции, то устройствах 2018 г., в частности, iMac Pro и MacBook Pro, появилась еще и программная защита. После замены некоторых компонентов устройства попросту отказываются работать, пока на нем не запустят специальное диагностическое ПО Apple, имеющееся в распоряжении только в авторизованных сервисных центрах компании.

В марте 2019 г. выяснилось, что Apple использует и другие методы борьбы с самостоятельным ремонтом, в том числе и устрашение. Компания пугает пользователей предупреждением о возможных травмах в процессе ремонта, размещая их прямо на внутренних компонентах гаджетов. Возможно, Грег Бенц был осведомлен обо всех трудностях, связанных с самостоятельными диагностикой неисправности и ремонтом, что и побудило его пойти по пути наименьшего сопротивления и сразу обратиться к специалистам.