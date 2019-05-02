Как Apple зарабатывает деньги, запугивая пользователей iPhone

Apple официально запрещает ремонт своей техники в домашних условиях или в сторонних сервисах, и даже пугает пользователей предупреждением о возможных травмах в процессе ремонта, размещая их прямо на внутренних компонентах гаджетов. Однако в Калифорнии могут принять закон, позволяющий пользователям легально обходить это ограничение, что может отразиться на ее доходах.

Тактика запугивания

Компания Apple применяет тактику запугивания пользователей, желающих сэкономить на ремонте своих устройств в сервисных центрах. Для этого она размещает соответствующие надписи, предупреждающие о риске получения серьезных травм, вынуждая тех, кто раньше не занимался самостоятельным ремонтом, обратиться за требуемой услугой к специалистам. Также она предупреждает о возможности выхода устройства из строя при ремонте в неавторизованных сервисных центрах, подталкивая пользователей к обслуживанию только в фирменных точках ремонта.

Сервисное обслуживание техники, даже простая замена аккумулятора в iPhone приносит ей значительную часть прибыли – например, для владельцев современных iPhone X, XS, XS Max и iPhone XR в США эта услуга обходится в $70 (4,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 мая 2019 г.). Дополнительной причиной обратиться в сервис-центр зща новым аккумулятором будет тот факт, что несвоевременная замена батареи, вне зависимости от модели iPhone, приводит к его замедлению. Эту информацию Apple скрывала от всех на протяжении нескольких лет. Когда правда открылась, Apple сообщила об умышленном замедлении работы смартфонов с целью сохранения его работоспособности от старого аккумулятора. На компанию посыпались судебные иски от пользователей со всех стран – к примеру, жительница США Виолетта Майлян (Violetta Mailyan), потребовала от компании компенсацию в размере почти в $1 трлн. Позже Apple добавила в iOS возможность выбора схемы работы устройства – максимальная производительность в ущерб сроку службы батареи или снижение мощности для продления жизни АКБ.

Apple – не закон

В марте 2019 г. в Калифорнии (США) был предложен к рассмотрению законопроект Right to Repair («Право на ремонт»), который после вступления в силу запретит крупным производителям, в том числе и Apple, принуждать пользователей ремонтировать свои гаджеты только в фирменных или авторизованных сервисных центрах. Apple выступает категорически против принятия этого законопроекта и даже приняла участие в слушаниях по нему.

Apple больше не сможет противостоять ремонтам iPhone в неавторизованных сервисных центрах

На этом мероприятии, сообщает ресурс The Verge, представители Apple продемонстрировали законодателям внутренние компоненты своих смартфонов и планшетных компьютеров, в частности, аккумуляторные батареи с тем самым предупреждением о возможности поражения электрическим током или взрыва самого аккумулятора в случае неаккуратного обращения. Apple, доказывая свою точку зрения заявила, что принятие законопроекта может сделать подобные происшествия массовыми. Разумеется, нашлись те, кто воспринял точку зрения Apple весьма скептически.

Эксперты не согласны с Apple

Одним из тех, кто выступил решительно против позиции Apple в вопросе возможности самостоятельного ремонта устройств, стал директор правозащитной группы US PIRG Нейтан Проктор (Nathan Proctor). Высказывание представителей Apple он назвал «абсолютно абсурдным» и добавил: «Мы знаем, что миллионы людей по всей стране (США) ремонтируют свои устройства Apple. И еще несколько миллионов обращаются за ремонтом к независимым специалистам. Давайте не будем изобретать искусственное препятствие ремонту принадлежащих нам устройств».

С Нейтаном Проктором полностью согласен и со-основатель портала iFixit Кайл Вайнс (Kyle Wiens). Он тоже с большим скепсисом отнесся к доводам Apple и отметил: «Миллионы людей успешно ремонтируют свои iPhone, используя инструменты и инструкции iFixit. Единственная травма, полученная от самостоятельного ремонта iPhone, о которой я слышал – это порез пальца о разбитое стекло экрана смартфона». Напомним, что iFixit проверяет все современные гаджеты на возможность самостоятельного ремонта и выставляет им оценку по собственной 10-балльной шкале ремонтопригодности. Современная техника Apple редко получает выше 3-4 баллов, а обновленные наушники AirPods, выпущенные в марте 2019 г, заработали ровно 0 баллов.

Журналисты тоже против

Желание Apple отстоять возможность заставлять людей чинить их гаджеты только в фирменных сервисах не оценили и зарубежные журналисты. Сотрудники сетевого издания Zdnet назвали «глупостью» попытку Apple прикрыть свое желание заработать дополнительные деньги заботой о здоровье пользователей.

В Zdnet отметили, что литий-ионные батареи используются в очень многих современных гаджетах, окружающих людей чуть ли не 24 часа в сутки. Это смарт-часы и фитнес-трекеры, носимые на запястье, это планшеты и смартфоны, которые многие даже ночью оставляют на расстоянии вытянутой руки. Заставить литиевый аккумулятор загореться можно, но для этого нужно будет приложить немало усилий, и простой легкой деформации во время самостоятельно замены для этого будет недостаточно. Чаще всего подобные элементы питания воспламеняются и взрываются в результате перегрева или инженерного просчета, допущенного самим производителем. Ситуация с самоуничтожающимися смартфонами Samsung Galaxy Note 7 – весьма показательный пример.