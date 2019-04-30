Windows 10 растолстела. Теперь ей нужно минимум 32 ГБ на диске вместо 16 ГБ

Корпорация Microsoft ужесточила требования к «железу» для нормальной работы последующих версий Windows 10: с выходом майского обновления ОС понадобится как минимум 32 ГБ на системном диске, что вдвое превышает текущие минимальные требования ее 32-разрядной версии. Сетевые источники считают, что это заставит производителей недорогих планшетов и ноутбуков поставлять свою продукцию с более вместительными накопителями.

Всему виной 7 гигабайт

Microsoft изменила требования операционной системы Windows 10 к аппаратному обеспечению. Начиная с версии 1903, выход которой ожидается в мае 2019 г., минимально необходимый для функционирования ОС объем свободного дискового пространства составит 32 ГБ для 32- и 64-разрядных версий. Об этом сообщает ресурс Extremetech.

Как отмечает источник, решение Microsoft пересмотреть минимальные системные требования связано с вероятным появлением в ближайшем релизе ОС нововведения с рабочим названием «Зарезервированное хранилище». С помощью этой функции, для работы которой ОС понадобятся всегда доступные дополнительные 7 ГБ на системном диске, разработчики планируют защитить пользователей от сбоев во время установки обновлений. В резервное хранилище будут помещаться временные файлы обновлений. ОС будет самостоятельно следить за содержимым хранилища и очищать его при необходимости.

Однако владельцы «бюджетных» или просто достаточно старых устройств со встроенным накопителем объемом до 64 ГБ в связи с нововведением могут испытать некоторые трудности: после обновления одна лишь ОС будет занимать большую часть памяти планшета или ноутбука. Присутствие же дополнительных программ в системе может и вовсе помешать осуществить обновление до последней версии Windows. Актуальный на данный момент релиз Windows 10 с пакетом обновлений October Update в случае нехватки свободного пространства для загрузки и распаковки свежих апдейтов завершает процесс и выдает соответствующее сообщение об ошибке.

Новые требования Windows 10 в части доступного диского пространства

Таким образом, повышение минимальных системных требований в части доступного дискового пространства позволит «простимулировать» производителей устройств «бюджетного» сегмента оснащать свои изделия более вместительными накопителями – от 64 ГБ и больше, считает Extremetech.

Напомним, что Windows 10 релиза 1809 и более ранние требуют для нормальной работы как минимум 16 ГБ и 20 ГБ в случае использования 32- и 64-битных сборок соответственно.

Новинки майского релиза

С момента выхода Windows 10 Fall Creators Update в октябре 2018 г. Microsoft не без помощи пользователей-энтузиастов протестировала ряд функций, которые могут появиться в ожидаемом весеннем релизе версии 1903, к примеру, поддержку «Проводником» файловых систем Linux.

В дополнение к этому Microsoft может добавить в Windows так называемую песочницу. Она нужда для запуска сомнительных программ и просмотра не менее подозрительных документов в полностью безопасной среде, без риска для самой ОС и хранящейся в памяти компьютера информации. Для этого «песочница» создает временное виртуальное окружение Windows 10 на ПК.

Кроме того, в ОС планируется внедрить систему защиты от обновлений, приводящих к сбоям в работе Windows. Механизм работы прост: если патч вызывает появление «синего экрана смерти», он будет заблокирован и впоследствии удален, а система автоматически откатится до стабильного состояния. Вероятно, именно для реализации данного механизма системе и понадобятся дополнительные 7 ГБ пространства на системном диске.

Наконец, в мае 2019 г. Windows 10 может лишиться главной «фишки» дизайна. Речь, конечно же, идет о «живых плитках» (live tiles) в меню «Пуск». Отказ от «живых плиток» вернет главное меню во времена Windows 7 и даже Windows XP. В нем будут отображаться лишь недавно запущенные приложения, кнопки быстрого доступа к документам и параметрам ОС и полный список всех установленных программ.

В апреле 2019 г. CNews сообщал о том, что Microsoft не позволит обновить Windows 10 до майского релиза пользователям, которые предварительно не отключили от своего компьютера внешние запоминающие устройства, работу с которыми, кстати, компания целенаправленно замедлила в сборке 1809.