Windows 10 будет самовольно «откатываться» с обновлений, которые ей не понравились

Microsoft внедрит в Windows 10 систему защиты от обновлений, приводящих к сбоям в работе ОС. Механизм работы прост – если патч вызывает появление «синего экрана смерти», он будет заблокирован и впоследствии удален, а система автоматически откатится до стабильного состояния.

Борьба с «синим экраном смерти»

В ОС Windows 10 появится штатный механизм защиты от сбоя системы после установки очередного обновления и появления сообщения о ее крахе – «синего экрана смерти». Microsoft сообщила на своем официальном сайте, что интегрирует соответствующую функцию в Windows 10 в одном из ближайших апдейтов – вероятно, в грядущем глобальном весеннем обновлении 19H1.

Разработка Microsoft не предполагает защиту от патчей, которые могут приводить к краху системы, еще на этапе скачивания – они по-прежнему будут устанавливаться, но пользователь будет избавлен от необходимости вручную удалять их и штудировать профильные сайты с информацией по восстановлению системы.

Автоматизация процесса

«Синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSOD), как правило, вызывают плохо протестированные обновления, «отторгаемые» системой. После внедрения новой защитной функции, если очередной апдейт вызовет BSOD, Windows 10 автоматически откатится до рабочего состояния и заблокирует патч на 30 дней.

В течение этого времени у специалистов Microsoft будет возможность доработать обновление и сделать его стабильным, а по прошествии этих дней система предпримет повторную попытку его установки. В случае неудачи обновление будет удалено, а сама Windows продолжит работу в штатном режиме, уже без него.

«Cиний экран смерти» всегда появляется тогда, когда его совсем не ждешь

Вероятно, именно для работы этого защитного механизма новые версии Windows 10 затребуют дополнительные 7 ГБ дискового пространства, которые она выделит в отдельный виртуальный накопитель и будет использовать под все, что связано с обновлениями. Напомним, что поделиться с системой этим объемом памяти придется всем пользователям Windows 10, даже обладающим компьютерами и ноутбуками с 32-гигабайтным системным диском.

Острая необходимость

Новый инструмент очень востребован пользователями Windows 10 – обновления для этой системы нередко работают не совсем корректно и не так, как задумывали разработчики. Самой системе уже почти 4 года (она вышла 29 июля 2015 г.), и в течение своей жизни она регулярно получает некачественные апдейты.

Одним из последних примеров служит масштабное обновление October Update 2018, вышедшее в октябре 2018 г. и после установки выборочно удалявшее личные файлы пользователей – фотографии, документы и др., притом восстановить информацию не представлялось возможным. На устранение недочета Microsoft потребовалось несколько недель.

Ранее, в августе 2018 г., Microsoft отчего-то невзлюбила компьютеры на процессорах AMD и стала рассылать им апдейты, предназначенные исключительно для ПК на чипах Intel. Закономерный итог – AMD-компьютеры переставали загружаться, и пользователям приходилось самостоятельно реанимировать систему имеющимися в их распоряжении средствами.

Конечно же, нельзя не вспомнить и массовую проблему «синего экрана смерти» на ноутбуках Microsoft Surface Book 2. В декабре 2018 г. владельцы таких мобильных ПК стали жаловаться на систематическое появление BSOD с сообщением «SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED» после установки патча KB4467682. Удаление обновления вручную «оживляло» систему лишь в редких случаях – большинство пользователей сообщали о полном выходе Windows 10 из строя и необходимости ее переустановки.

Отключение обновлений

В Windows 10, в отличие от ранее выпущенных ОС Microsoft, функция автоматического обновления не может быть отключена стандартными средствами, даже из-под учетной записи «Администратор», которая, к тому же, в этой системе по умолчанию деактивирована. Отключить апдейты можно при помощи стороннего программного обеспечения или внесения правок в реестр Windows, а также может помочь установка дополнительного брандмауэра и блокировка доступа к адресам серверов обновлений.

Качество будущих обновлений

О надежности новых обновлений Windows 10, в то числе глобального апдейта 19H1, ожидаемого в апреле 2019 г., судить пока рано. Но, каким бы оно в итоге ни оказалось, оно привнесет в систему множество крупных изменений и нововведений, в том числе новое меню «Пуск» без «живых» плиток. Опубликованные ранее предварительные снимки экрана демонстрируют новый облик «Пуска», и теперь это нечто среднее между меню в Windows 7 и Windows 10. Microsoft пока не комментирует их подлинность.

Возможный вид стартового меню Windows 10 после обновления

Пользователя по умолчанию встречает список недавно запущенных программ, а также открытых документов и файлов, как в Windows 7. При этом слева от него расположились пиктограммы быстрого доступа к настройкам и управлению питания компьютера, как в Windows 10.

Никаких бесполезных Live Tiles - только максимальная информативность

Слева также обосновалась и кнопка, открывающая список всех установленных на ПК или ноутбуке программ, включая стандартные и служебные, поставляемые вместе с самой операционной системой. Над ним расположен быстрый поиск нужной программы. Идея спрятать все это под отдельной пиктограммой взята из Windows 7, но сам список в новом меню выглядит ровно так же, как в Windows 10.

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