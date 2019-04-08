Microsoft «замедлила» работу флешек в Windows 10 для удобства пользователей

Microsoft «принесла в жертву» скорость работы со съемными накопителями в угоду возможности их быстрого и безопасного отключения.

Новая политика работы со съемными устройствами

Microsoft изменила политику по умолчанию для съемных носителей с интерфейсами USB и Thunderbolt (флешки, переносные жесткие и твердотельные диски), которая определяет порядок отключения устройства от ПК. Об этом свидетельствует обновленная версия статьи на портале поддержки компании.

В Windows 10 существуют два режима работы со съемными дисками: «Быстрое удаление» и «Оптимальная производительность». Начиная с версии 1809 в Windows 10 предпочтительным считается именно первый вариант, если иное не было определено пользователем.

Таким образом, если раньше пользователь по завершении работы с носителем должен был сперва прибегнуть к функции «Безопасное извлечение устройств и дисков» и лишь затем приступить к физическому отключению устройства от компьютера, в противном случае рискуя потерей части данных, записанных на носитель, то в Windows 10 версии 1809 достаточно просто отсоединить накопитель без какой-либо угрозы утраты файлов.

Функция безопасного извлечения носителя в Windows 10

Стоит отметить, что данное изменение ведет к снижению скорости записи информации на носитель, поскольку в режиме «быстрого удаления» операционная система не использует процедуру кэширования. Под кэшированием понимается задействование высокопроизводительного промежуточного буфера (временного хранилища), информация помещенная в который может быть запрошена с наибольшей вероятностью.

«Ускорение» носителя своими руками

У пользователя по-прежнему сохраняется возможность переключения режима работы с носителями на более привычный и производительный, хотя и активировать его придется для каждого используемого устройства в отдельности.

Итак, чтобы переключить диск или флешку в режим «оптимальной производительности», необходимо подключить устройство к компьютеру и запустить «Диспетчер устройств». Проще всего этого добиться при помощи нажатия кнопки «Пуск» и ввода с клавиатуры команды devmgmt.msc – названия соответствующего модуля консоли управления Microsoft.

Изменение политики извлечения устройства в Windows 10

В подразделе «Дисковые устройства» нужно найти название подключенного носителя и, кликнув по нему правой кнопкой мыши, в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Свойства». Далее на вкладке «Политика» можно обнаружить переключатели политики удаления устройства. Теперь следует выбрать предпочтительный режим и подтвердить свой выбор нажатием кнопки «OK».

Обновление 1809 стало доступно всем

В конце марта 2019 г. Microsoft официально объявила о полной готовности октябрьского релиза Windows 10 October 2018 Update (1809) к широкому развертыванию, то есть у компании ушло около полугода на доработку обновления.

Ранее установка данного глобального патча в некоторых случаях могла приводить к ряду проблем. Например, в октябре 2018 г. вокруг только что вышедшего October Update 2018 разгорелся скандал, поскольку оно удаляло файлы пользователей. В ходе обновления уничтожению подверглось содержимое библиотек Windows 10: документы, изображения, видео- и аудиофайлы. Некоторые пользователи жаловались, что обновление стирает все, кроме папок Windows.old и Upgrade. Папка Windows.old обычно содержит файлы предыдущей установки Windows 10 на случай, если администратор решит «откатиться» на старую версию. Папка Upgrade содержит файлы, необходимые для установки новой версии операционной системы.

Если пользователь самостоятельно не озаботился созданием резервной копии перед выполнением обновления ОС, файлы могли быть потеряны навсегда. Столкнувшись с многочисленными жалобами пользователей, Microsoft была вынуждена приостановить распространение October Update 2018 до выяснения всех обстоятельств. Вскоре компания пообещала помочь пользователям восстановить утраченные файлы.

Стоит отметить, что выход следующего масштабного обновления, изначально запланированный на апрель 2019 г., состоится лишь в мае, о чем 4 апреля корпорация сообщила в своем официальном блоге.