«Проводник» Windows 10 научился читать файлы Linux

В Windows 10 появится встроенная поддержка файловой системы Linux. Пользователи смогут работать с документами в Linux в стандартном «Проводнике», и им будут доступны все привычные команды.

Linux в Windows

Microsoft интегрирует в Windows 10 возможность доступа к файлам дистрибутива Linux, установленного на том же ПК, непосредственно из «Проводника». Соответствующая возможность появится в одном из ближайших обновлений, сообщает Softpedia.com, а прямо сейчас оценить новую функцию могут бета-тестеры – она реализована в сборке 18836.

Поддержка «Проводником» файловой системы Linux будет реализована в рамках развития подсистемы Windows Subsystem for Linux (WSL), необходимой для запуска Linux-приложений непосредственно в Windows 10. Впервые о WSL стало известно в марте 2016 г. – ее анонсировали на конференции Microsoft Build. В апреле 2016 г. вышла сборка Windows 10 с номером 14316 для разработчиков, уже располагающая встроенной WSL, и сейчас WSL входит в состав всех актуальных сборок системы. Другими словами, поддержка Linux в WIndows 10 появилась менее чем через год с момента релиза ОС – ее массовое распространение началось 29 июля 2015 г.

Как это работает

Запустить поддержку Linux-файлов в «Проводнике» в сборке 18836 можно при помощи командной строки, открытой непосредственно в самом дистрибутиве Linux, развернутом под WSL. В строке необходимо ввести команду «explorer.exe», после чего откроется окно стандартного файлового менеджера Windows 10, но уже способного работать с файловой системой Linux. Также для этого можно воспользоваться командой «\\wsl$\distro name\».

«Проводник» уже обучен всем базовым действиям с файлами – в привычном Windows-пользователям интерфейсе можно копировать их, перемещать, переименовывать, удалять и т. д.

Работа «Проводника» с файлами Linux

В 2019 г. Windows 10 позволяет запускать непосредственно под WSL многие распространенные дистрибутивы Linux. Если на момент анонса Windows Subsystem for Linux поддерживался исключительно Ubuntu Linux, то уже в мае 2017 г. Microsoft объявила о скором появлении в магазине Microsoft Store дистрибутивов Fedora и SUSE.

На начало 2019 г. в магазине Microsoft действительно можно скачать оба эти дистрибутива, а также в каталоге можно найти Debian, OpenSUSE, Kali Linux и Ubuntu версии 18.04 с расширенной поддержкой (LTS).

Когда ждать

Microsoft предоставила весьма противоречивые сведения о доступности новой функции в финальной сборке Windows 10. По одним данным, ее интегрируют уже в апдейт 1903, ожидаемый весной 2019 г. и несущий в себе массу не менее серьезных нововведений и изменений.

При этом Microsoft уточняет, что новая возможность работы с файлами Linux в подсистеме WSL пока находится на ранней стадии разработки, что сильно снижает вероятность ее появления в весенней сборке. Одновременно с этим стало известно о ведущихся в Microsoft работах по подготовке апдейтов Windows 10 уже на 2020 г.

Запустить Linux-дистрибутив можно прямо на рабочем столе Windows 10

О том, планирует ли Microsoft дорабатывать систему безопасности WSL, пока не сообщается. Напомним, что осенью 2017 г. в подсистеме была обнаружена серьезная уязвимость, позволяющая скрытно запускать на ПК вредоносное ПО, даже если на компьютере установлен антивирус.

Другие нововведения

В дополнение к поддержке «Проводником» файловой системы Linux Microsoft добавит в Windows 10 и ряд других новых возможностей, в том числе и «песочницу». Нужна она для запуска сомнительных программ и просмотра не менее подозрительных документов в полностью безопасной среде, без риска для самой ОС и хранящейся в памяти компьютера информации. Для этого «песочница» создает временную виртуальную копию Windows 10 на ПК.

Не исключается и появление в весенней сборке Windows 10 1903 (второе название 19H1) обновленного браузера Edge. Разработчики переведут его на движок Chromium (используется в большинстве популярных обозревателей, включая Google Chrome и «Яндекс.браузер»), чтобы привести его к соответствию современным требованиям и веб-стандартам. При этом Edge сохранит свои название и дизайн интерфейса.

Кстати, после установки весеннего апдейта Windows 10 места на жестком диске компьютера станет на 7 ГБ меньше – этот объем система зарезервирует для файлов следующих обновлений.