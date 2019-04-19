Microsoft «убьет» Windows 8 на четыре года раньше, чем обещала

Полное прекращение поддержки

Windows 8 перестанет получать обновления приложений из Microsoft Store с 1 июля 2019 г., то есть на четыре года раньше первоначально запланированного срока. Об этом сообщает ресурс Softpedia.

В августе 2018 г. Microsoft опубликовала в официальном блоге Windows пост, призванный проинформировать разработчиков ПО для этой платформы о том, что 31 октября 2018 г. магазин Microsoft Store прекратит принимать новые приложений для мобильной ОС Windows Phone 8.x и десктопных Windows 8 и Windows 8.1. С 1 июля 2019 г. планировалось остановить доставку обновлений уже существующих в магазине программ для Windows Phone 8.x, а спустя ровно четыре года – 1 июля 2023 г. – распространить это также на Windows версий 8 и 8.1.

Тем не менее, 2 апреля 2019 г., Microsoft без лишнего шума отредактировала оригинальное сообщение в блоге и изменила дату прекращения доставки обновлений программ для Windows 8 на 1 июля 2019 г., на что свое внимание обратил пользователь Twitter под псевдонимом Nawzil. Windows 8.1 же, если верить новой версии поста, продолжит получать обновления ПО до 1 июля 2023 г., как это и планировалось первоначально.

Непопулярная «восьмерка»

Windows 8 – первая операционная система из семейства Windows, в которой Microsoft попыталась создать универсальный графический интерфейс, подходящий как для обычных компьютеров, так и для ноутбуков с сенсорным экраном и планшетов. Новый дизайн получил название Metro. Кроме того, впервые Microsoft стала поддерживать не только микропроцессорную архитектуру Intel, но и ARM – именно такие процессоры устанавливаются в большинство планшетов.

Несмотря на новшества, Windows 8 получила множество отрицательных отзывов относительно нового интерфейса – у пользователей, привыкших к классическому его варианту, впервые представленному в Windows 95, возникали проблемы с адаптацией к Metro.

Microsoft на четыре года приблизила окончательную «смерть» Windows 8

Спрос на новую операционную систему, несмотря на неплохие продажи на старте, был оценен аналитиками как слабый. По данным Net Applications, рыночная доля Windows 8 среди Windows-систем к концу февраля 2013 г. составляла порядка 3%. Аналогичный показатель для Windows Vista за этот период составлял 4%, а для Windows 7 – 10%.

17 октября 2013 г. свет увидела переработанная версия ОС – Windows 8.1. По сравнению с предшественницей она получила ряд обновлений и изменений в работе с графическим интерфейсом, в частности вернулись возможность открывать рабочий стол сразу же после входа в систему и привычная пользователям кнопка «Пуск».

Поддержка оригинальной Windows 8 корпорацией Microsoft прекращена 12 января 2016 г. Срок поддержки Windows 8.1 истекает в 2023 г.

Обновление до Windows 8.1 было и остается бесплатным для обладателей официальных версий Windows 8 и до сих пор распространяется через Windows Store.

По данным Netmarketshare на март 2019 г., доля компьютеров с Windows 8 «на борту» составляет всего лишь 0,95% от общего числа мировых ПК с доступом в интернет в то время, как Windows 8.1 по-прежнему используется на 4,16% ПК.