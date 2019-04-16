Рассекречены характеристики и цены «холодных» и экономичных процессоров Intel девятого поколения

Процессоры Coffee Lake Refresh T

Ассортимент процессоров Intel пополнится линейкой чипов с пониженным энергопотреблением семейства Coffee Lake Refresh. Об этом сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на документ, который был по ошибке опубликован на сайте тайваньского производителя материнских плат Gigabyte. Благодаря ему сетевые энтузиасты смогли ознакомиться с перечнем характеристик энергоэффективных процессоров Intel девятого поколения до их официального анонса.

Если верить документу, линейка процессоров с суффиксом T семейства Coffee Lake Refresh включает девять чипов, выполненных в соответствии с 14-нанометровым технологическим процессом: по одному серий Core i9 и Core i7, по два Core i5 и Core i3, а также три серии Pentium.

От своих предшественников процессоры Coffee Lake Refresh T отличаются более высокими тактовыми частотами, но при этом обеспечивают пониженный уровень TDP (thermal design power, требования по теплоотводу) в 35 Вт. В первую очередь они предназначены для компактных систем с высокой плотностью расположения компонентов и/или невозможностью размещения активных элементов охлаждения. Впрочем, для совсем уж крошечных компьютеров вроде NUC у Intel есть более энергоэффективные решения.

Рассекречены характеристики и цены «холодных» процессоров Intel девятого поколения

От своих «братьев» по семейству Coffee Lake Refresh без суффикса в названии чипы T-серии будут отличаться более низкими тактовыми частотами. Так, базовая частота энергоэффективного флагмана Core i9-9900T, оснащенного восемью ядрами с поддержкой технологии Hyperthreading, составит 2,1 ГГц, в то время как Core i9-9900K работает на частоте 3,6 ГГц при показателе TDP в 65 Вт.

Характеристики чипов Coffee Lake Refresh T-серии

Наименование Число ядер/потоков Базовая частота Частота в турборежиме TDP Intel Core i9-9900T 8/16 2,1 ГГц Ожидается анонс 35 Вт Intel Core i7-9700T 8/8 2,0 ГГц Ожидается анонс 35 Вт Intel Core i5-9600T 6/6 2,3 ГГц Ожидается анонс 35 Вт Intel Core i5-9400T 6/6 1,8 ГГц Ожидается анонс 35 Вт Intel Core i3-9300T 4/4 3,2 ГГц Ожидается анонс 35 Вт Intel Core i3-9100T 4/4 3,1 ГГц Ожидается анонс 35 Вт Intel Pentium G5600T 2/4 3,3 ГГц Недоступна 35 Вт Intel Pentium G5420T 2/4 3,2 ГГц Недоступна 35 Вт Intel Pentium G4930T 2/2 3,0 ГГц Недоступна 35 Вт

«Бюджетные» Pentium также представляют некоторый интерес. Все они оснащены двумя ядрами и за исключением младшей модели (G4930T) также поддерживают Hyperthreading. Тактовая частота у «пентиумов» составляет 3-3,3 ГГц без возможности автоматического «разгона» в турборежиме.

Доступность и цены

Некоторые модели из линейки Coffee Lake Refresh T уже появились в зарубежных интернет-магазинах. В частности, в британском Kikatek на Core i9-9900T установлена цена в размере £455 (примерно 38,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 апреля 2019 г.), на Core i7-9700T – £338 (28,5 тыс. руб.). Там же можно приобрести и модели без суффикса T: Core i9-9900K обойдется покупателю в £523 (44 тыс. руб.), а Core i7-9700K – в £420 (35,4 тыс. руб.).

По данным сайта британского ритейлера, продажи процессоров стартуют 15 мая 2019 г.

Опять не 10 нанометров

На сегодняшний день дела у Intel идут не очень хорошо: сейчас ее модельный ряд состоит за редким исключением лишь из 14-нанометровых процессоров, а что-то более высокотехнологичное корпорация пока предложить не в состоянии.

Intel испытывает значительные технические трудности при переходе на 10-нанометровый техпроцесс, который был запланирован еще на 2017 г., но при этом основные силы и финансы вкладывает не в их решение. По сути проиграв битву за 10 нанометров компаниям, выпускающим процессоры с архитектурой ARM, Intel, несмотря на данное в сентябре 2018 г. обещание решить проблему с массовым производством 10-нанометровых чипов, все силы расходует на производство и продвижение все новых и новых 14-нанометровых процессоров. Итогом такой политики, помимо общего дефицита процессоров, стал еще и рост их стоимости.