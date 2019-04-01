Сотни сотрудников Intel в одночасье лишились работы

Intel уволила несколько сотен сотрудников в США, Коста-Рике и других странах в рамках крупномасштабной реструктуризации и оптимизации расходов. Точное количество уволенных работников компания не раскрывает.

Смена деятельности

Компания Intel провела массовое сокращение штатов, уволив сотни ИТ-администраторов в ряде своих подразделений, сообщает издание The Oregonian. Сама Intel факт увольнения сотрудников не отрицает, но пока не спешит уточнять количество тех, кому в обозримом будущем придется сменить коллектив. Также она отказалась раскрывать истинные причины случившегося и должности, которые занимали уволенные сотрудники.

На запрос издания Intel ответила весьма уклончиво: «Все произошедшие изменения в штате наших сотрудников объяснимы текущими приоритетами и потребностями компании. Мы стремимся относиться ко всем увольняемым работникам с уважением и профессионализмом».

В маcштабах всего мира

По имеющимся сведениям, сокращение штата затронуло в первую очередь исследовательский центр Intel, расположенный в штате Орегон и насчитывающий 20 тыс. сотрудников. На отдельных предприятиях Intel в США тоже прошли увольнения, равно как и в Коста-Рике, где у Intel находится построенный в 2011 г. так называемый «корпоративный оздоровительный центр» – исследовательский центр, получающий 50% требуемой энергии от расположенных на его крыше солнечных батарей. Центр насчитывает около 1000 сотрудников. Должности уволенных работников не уточняются.

Сотрудников Intel становится все меньше и меньше

Также Intel отказалась от услуг нескольких подрядчиков по управлению информационными технологиями – в обозримом будущем их задачи будут вверены крупной индийской корпорации Infosys. Это позволит компании уменьшить количество менеджеров, осуществляющих контроль над нанятыми работниками сторонних фирм.

Обычное дело

Массовое увольнение персонала уже давно вошло у Intel в привычку. В 2014 г. все в той же Коста-Рике она уволила 1500 человек в связи с закрытием своего завода в г. Эредия, а всего в течение 2014 г. ее штат сократился на 5 тыс. человек. Но, если в Коста-Рике пострадали, преимущественно, рядовые сотрудники, то в 2006 г. не повезло уже менеджерам – теперь уже бывший президент компании Пол Отеллини (Paul Otellini), сложивший полномочия в 2013 г., распорядился уволить 1000 управляющих из большинства офисов компании по всему миру.

Самое крупное за последние 10 лет увольнение сотрудников Intel состоялось в 2016 г. После публикации не самых лучших результатов деятельности компании в I квартале 2016 г. Руководство Intel приняло решение сократить 12 тыс. человек во всем мире, а это около 11% всего ее персонала.

Компания объяснила это реструктуризацией, оптимизацией расходов и подготовкой к затяжному спаду на рынке ноутбуков и стационарных компьютеров – основном источнике доходов чип-мейкера.

Добавим также, что в июне 2018 г. компанию спешно покинул ее генеральный директор Брайан Кржанич (Brian Krzanich), занимавший эту должность с 2013 г. Intel полгода не могла найти нового СЕО, и в течение этого компанию временно возглавлял финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan). Свона утвердили на эту должность лишь спустя полгода, 1 февраля 2019 г.

Планы на будущее

Увольняя сотни и тысячи сотрудников, Intel, не спешит отказываться от своих планов. Она продолжает затянувшийся переход на 10-нанометровое производство центральных процессоров (AMD, главный конкурент Intel, уже освоила 7 нанометров) и готовится запустить несколько новых фабрик Израиле и Ирландии.

Развитие компании потребует новых сотрудников в новых подразделениях – в ближайшие несколько лет она откроет более 1700 новых вакансий в Орегоне на исследовательской фабрике D1X, расположенной в городе Хилсборо. По состоянию на декабрь 2018 г. общемировое количество сотрудников Intel превышало 107,4 тыс. человек.

Также в 2020 г. Intel планирует вернуться на рынок дискретной графики и составить конкуренцию Nvidia и AMD с новыми видеокартами семейства Intel Xe.