Через 20 лет после исхода Intel возвращается на рынок видеокарт

Сейчас под фразой «графика Intel» подразумевается видеокарта, встроенная в процессоры производства Intel. Но скоро все изменится – компания официально вернется на рынок дискретных видеоускорителей.

Новый бренд

Компания Intel объявила о своем решении повторно приступить к производству дискретных видеокарт как пользовательского, так и профессионального уровня, ориентированных на установку в первую очередь в системные блоки настольных ПК, а также ускорителей вычислений для ЦОД и работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Она зарегистрировала специальный бренд, под которым будет выпускать видеокарты, и звучит он как «Xe» или «Intel Xe».

Презентация бренда состоялась 13 декабря 2018 г., а накануне Intel анонсировала новое поколение интегрированных видеокарт – Gen11. Это означает, что чипмейкер не планирует прекращать разработку встроенных решений – новые ее процессоры будут оснащаться передовыми решениями для обработки графики.

Обещанного два года ждут

Nvidia и AMD пока что не о чем беспокоиться – у них в запасе еще достаточно времени, чтобы подготовиться к появлению на рынке нового игрока, пусть и столь сильного, как Intel. Компания планирует выпустить первое поколение своих дискретных ускорителей уже в 2020 г.

Официальный тизер первой дискретной графики intel. Немалые габариты вполне могут означать недюжинную мощь

Intel пообещала подойти к вопросу производства графических процессоров со всей ответственностью и взяла два года на подготовку, чтобы обеспечить бесперебойное производство чипов по нормам 10-нанометровой технологии. Напомним, что по состоянию на декабрь 2018 г. Intel пока не в состоянии полностью освоить этот техпроцесс: на пути то и дело возникают различные сложности технического характера, и по итогу на рынке доступны лишь 14-нанометровые центральные процессоры компании. Более того, ситуация разрешится лишь во второй половине 2019 г., то есть еще как минимум полгода процессоры Intel будут в дефиците, а их цена будет на столь же высоком уровне. Для сравнения, компания AMD уже в 2019 г. выпустит первые 7-нанометровые процессоры на базе архитектуры Zen 2, да и Nvidia тоже намерена освоить этот техпроцесс без промедлений.

Технические аспекты

В основу всех дискретных видеокарт Intel Xe ляжет одноименная архитектура, спецификации которой пока тщательно оберегаются от возможных утечек и не раскрываются. По словам представителей Intel, основной упор компания сделает все же на профессиональные карты и ускорители вычислений для ЦОДов, но и про видеокарты начального и игрового уровней забывать тоже не станет.

Также Intel подчеркнула, что профессиональные и потребительские видеокарты, имея в базе одну и ту же архитектуру, обязательно получат множество отличий в деталях – это позволит компании предложить больший спектр моделей, заточенных под определенные нужды пользователей.

20-летний опыт Intel

Intel, заметим, вовсе не новичок на рынке дискретных видеокарт: много лет назад она вполне успешно конкурировала с лидерами рынка тех времен, включая ATI (в 2006 г. поглощена AMD), 3dfx (упразднена в 2004 г.) и Nvidia (по-прежнему лидер рынка). Свою первую дискретную видеокарту Intel выпустила в 1998 г. и назвала ее i740. Карточка вышла в версиях с интерфейсами PCI и AGP для охвата максимально широкой аудитории и располагала весьма продвинутыми по тем временам возможностями. Она поддерживала 16-битную глубину цвета, поставлялась с 4 или 8 МБ видеопамяти и поддерживала все функции API DirectX 5.0 и OpenGL 1.1 вместе с разрешением до 1600х1200 пикселей и до 160 Гц вертикальной развертки. Графический процессор выпускался в соответствии с нормами 350-нанометрового техпроцесса.

С этой карточки и началась история Intel как производителя дискретных видеокарт

Уже через год после анонса i740 Intel вновь заявила о себе, показав карты i752 и i754 с интерфейсами AGP 4X и AGP 2X соответственно. Ускорители отличались от предшественницы встроенной поддержкой мультитекстурирования и анизотропной фильтрации.

Постепенно Intel уделяла все больше внимания именно встроенным решениям обработки графики. Последним на сегодняшний день ее достижением в этой области стало 11 поколение видеокарт UHD Graphics Gen11, которые войдут в состав 10-нанометровых центральных процессоров серии Ice Lake, ожидаемых в 2019 г. Анонс Gen11 состоялся 12 декабря 2018 г.