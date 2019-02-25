Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта
26 марта 2019 года CNews проведет конференцию «Интернет вещей».
26 марта 2019 года CNews проведет конференцию «Интернет вещей».
Зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Основные вопросы к обсуждению:
- Что такое интернет вещей?
- Какова его роль в цифровизации экономики?
- Какая инфраструктура необходима для внедрения интернета вещей?
- Какие бизнес-процессы можно автоматизировать с помощью интернета вещей?
- Насколько серьезные вложения потребуются для того, чтобы запустить такой проект?
- Как рассчитать эффективность использования интернета вещей?
- Какие сложности возникают в ходе таких проектов?
- Как спрогнозировать и минимизировать риски внедрения интернета вещей?
- Каковы перспективы использования интернета вещей в России?
- Какие кейсы являются наиболее показательными?
- Как будет развиваться рынок интернета вещей в ближайшие годы?
Подтвердили свое участие:
Сергей Воинов, руководитель направления, IoT/Электроника/Digital Health, фонда «Сколково»;
Олег Калинко, советник директора, «СО ЕЭС»;
Евгений Осоченко, директор программы «Цифровая трансформация отрасли» - руководитель проектного офиса ГК «Росатом»;
Александр Евсин, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД - начальник Ситуационного центра;
Андрей Колесников, директор, Ассоциация интернета вещей;
Владимир Чернаткин, руководитель направления Комплексные цифровые модели, «Сибур Холдинг»;
Василий Ежов, владелец продукта Интернет Вещей, «Сибур Холдинг»;
Юрий Шостак, и.о. директора ЦИКТ, «Камаз»;
Оксана Смирнова-Крелль, член Правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока, МТС-Банк;
Наталья Борщук, заместитель руководителя Представительства Калининградской области при Правительстве России.
Список участников на данный момент доступен по ссылке.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону +7(925)511-19-18, e-mail: akanatova@cnews.ru, Алина Канатова.