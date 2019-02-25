Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта

Омниканальное обслуживание позволяет удерживать 90% клиентов В ритейле, телекоме, банковской сфере и электронной коммерции давно и много говорят об омниканальном обслуживании. При этом не все по-настоящему понимают, что это такое, как помогает бороться за лояльность клиентов и одновременно экономить средства.