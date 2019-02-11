Пенсионный фонд предупреждает, что в интернете появились мошеннические ресурсы, внешне очень похожие на его официальный сайт. Через поддельные сайты мошенники предлагают пенсионерам платные услуги по оформлению выплат. Деньги с пользователей они берут, но сами услуги не оказывают.

Фальшивые сайты

В интернете распространились поддельные сайты Пенсионного фонда России (ПФР), с помощью которых мошенники отнимают деньги у пенсионеров, предоставляя им несуществующие услуги. Об этом Пенсионный фонд сообщает на своем сайте.

Внешне фальшивые сайты замаскированы под официальный сайт ПФР — при их создании мошенники копируют элементы меню, разделов, символики и видеоматериалов с настоящего сайта. Кроме того, они вставляют на поддельную страницу гиперссылки, которые ведут на страницы реального сайта, и указывают настоящие номера телефонов ПФР.

Как происходит грабеж

Создатели мошеннических сайтов умышленно плохо их организовывают и структурируют, а также отягощают большим количеством рекламы. Это делается для того, чтобы дезориентировать пользователя, зашедшего на сайт. Растерявшийся пенсионер прибегает к помощи онлайн-чата, который ведется якобы от лица пенсионного юриста.

В чате у пенсионера после непродолжительной переписки спрашивают контактный номер телефона. Затем мошенники звонят пользователю на этот номер и предлагают обратиться в «правовой центр поддержки». В центре пенсионеру обещают помочь с оформлением выплат, которые он должен получать.

Помощь в оформлении выплат является платной, но до поры до времени от пенсионера этот факт скрывается. При этом никаких реальных выплат мошенники получить не помогают.

Фальшивые сайты Пенсионного фонда грабят пенсионеров

ПФР напоминает, что его официальный сайт находится по адресу pfrf.ru. Там можно получить информацию обо всех выплатах. Те же сведения можно запросить в центре консультирования ПФР по номеру 8-800-600-4444, причем звонок является бесплатным из любого региона России, или через сервис онлайн-консультанта.

Пенсионный фонд и «Эльбрусы»

Напомним, Пенсионный фонд продолжает адаптировать элементы своей АИС под серверы на российских процессорах «Эльбрус». Первая экспериментальная фаза этого проекта стартовала в феврале 2016 г. Тогда данные с серверов IBM iSeries под управлением СУБД IBM DB2 были перенесены на серверы, использующие процессоры и ОС «Эльбрус», под управлением СУБД PostgreSQL и с применением веб-сервера Apache и сервера приложений Tomcat.

После того, как эксперимент был признан успешным, в 2017 г. ПФР приступил к полноценному использованию платформы «Эльбрус» в АИС ПФР-2. Подрядчиком на обоих этапах выступала компания «Лантана текнолоджи», оба раза побеждавшая на открытых конкурсах компанию «Капс интеграция». Сумма первого контракта составила 19,7 млн руб., сумма второго — 19,9 млн руб.

В июне 2018 г. CNews писал, что новый этап проекта связан с оптимизацией дискового пространства и работы СУБД PostgreSQL. В ходе доработки ПО подрядчику предстояло создать индексы базы данных, которые обеспечили бы повышение производительности используемых запросов SQL, а также оптимизировать работу СУБД и дисковое пространство для хранения данных. Подрядчик был тот же, стоимость работ составляла 20 млн руб.