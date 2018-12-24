Названа самая популярная в России электронная госуслуга

Самой популярной электронной госуслугой в России является проверка пенсионных накоплений. На втором месте находится регистрация автотранспорта, на третьем — подача заявки на прохождение экзамена в ГИБДД.

Самые популярные госуслуги

В 2018 г. через портал госуслуг россиянам было оказано почти 56 млн различных электронных услуг, что примерно на 40% больше, чем в предыдущем году. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме», который отвечает за инфраструктуру электронного правительства, и технологический партнер проекта «РТ лабс».

Чаще всего россияне пользуются порталом, чтобы проверить пенсионные накопления — это самая популярная услуга. По итогам года через портал от населения поступило более 15,5 млн запросов в Пенсионный фонд России.

На втором месте по популярности находится услуга регистрации автотранспорта — от желающих ее получить за год поступило почти 9 млн обращений. Третью строчку занимает подача заявки на прохождение экзамена в ГИБДД, за год было подано 5 млн таких заявок.

В пятерку самых популярных госуслуг также вошли подача заявлений на оформление паспорта гражданина России и оформление регистрации по месту пребывания или жительства — около 4 млн и 3 млн заявок соответственно.

Электронные госуслуги в России

Электронные госуслуги, не требующие личного обращения граждан в многофункциональные центры (МФЦ) или госорганы, набирают популярность в России. По данным Росстата, в течение 2017 г. за получением государственных или муниципальных услуг обратилось 72,4 млн россиян, причем 46,6 млн граждан, то есть 64,3%, предпочли получить эти услуги в электронной форме. Как отмечает Росстат, это выше планового показателя.

Самая популярная госуслуга в России — проверка пенсионных накоплений

Востребованность электронных госуслуг последовательно растет на протяжении последних лет: в 2014 г. ими воспользовались 11,6 млн россиян, в 2015 г. — 20,3 млн, а в 2016 г. — 31,7 млн. В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в которой необходимо зарегистрироваться для получения госуслуг онлайн, насчитывается более 70 млн зарегистрированных пользователей.

В августе 2018 г. правительство разрешило гражданам обращаться за электронными госуслугами, используя простую электронную подпись, которую можно получить бесплатно. Раньше для этого требовалась усиленная подпись на USB-носителе, которая стоит от 1,4 тыс. руб.

Как меняются госуслуги

Также популярностью у населения пользуются МФЦ. Особенность их работы заключается в том, что от гражданина для получения госуслуги требуется всего лишь одно обращение, то есть в работе МФЦ реализован принцип «единого окна». Все взаимодействие с различными госорганами, необходимое в ходе выполнения заявки, осуществляет МФЦ, а не сам заявитель. Сеть МФЦ начала формироваться в 2007 г. и постоянно расширяется.

Кроме того, в настоящее время в России внедряется принцип оказания госуслуг «по жизненной ситуации». Этот принцип дает возможность гражданину написать одно заявление на целый пакет госуслуг, связанных с совершением определенных событий в жизни. «Жизненной ситуацией» считается, например, рождение ребенка. В этом случае по одному заявлению от родителей выдается свидетельство о рождении, оформляется материнский капитал, прописка ребенка в квартире и предоставляются другие услуги. До этого на каждую услугу требовалось писать отдельное заявление.