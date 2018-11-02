Продаются данные 120 млн пользователей Facebook. Под ударом россияне

Под угрозой раскрытия оказалась личная информация более чем 250 тыс. пользователей сети Facebook, в том числе и из России.

Свободный доступ к личной информации

Социальная сеть Facebook допустила очередную крупную утечку пользовательских данных, сообщает BBC. В руках хакеров оказались личные сведения о более чем 120 млн пользователях сети, и часть из них попала в свободный доступ.

Попытка продать базу данных с информацией о пользователях Facebook была зафиксирована на форуме Blackhatworld через сайт Fbsrever еще в начале сентября 2018 г. по 10 центов за один профиль.

Продажа не была осуществлена, так как сам Fbsrever быстро заблокировали, но сегодня стало известно о выгрузке в свободный доступ части этой базы.

Кто пострадал

Свободное распространение получил список из 257 тыс. аккаунтов пользователей сети Facebook, проживающих в 200 странах мира. Из них 47 тыс. аккаунтов принадлежат украинцам и 12 тыс. россиянам. Доля остальных стран существенно меньше. Взлом Facebook произошел, предположительно, в начале лета нынешнего года, поскольку имеющиеся в распоряжении хакеров данные актуальны на май 2018 г.

Русский след

BBC утверждает, что непосредственное отношение к взлому и продаже данных имеют граждане России. Этот вывод сделан на основе анализа Whois-информации сайта Fbserver – при регистрации владелец указал электронную почту на хостинге Mail.Ru, а IP-адрес на момент блокировки был петербургским.

Данные 250 тыс. пользователей Facebook выложены в открытый доступ

как пример продаваемой базы с данными 120 млн пользователей

«Зеркало» Socialser21, на котором хакеры выложили часть украденной базы данных, принадлежит российскому хостинг-провайдеру King Servers. Перечисленные сведения, однако, нельзя считать доказательством причастности России к случившемуся: провести атаку с территории государства могли граждане любого государства.





История повторяется

Facebook крупнейшая социальная сеть в мире – ежемесячная аудитория ресурса превышает 2 млрд активных пользователей. Мошенники регулярно предпринимают попытки взлома сети с целью кражи личной информации и последующего ее использования в корыстных целях – кражи денег с банковских счетов, рассылки спама и попыток обманным путем выманить деньги у друзей пользователей.

В сентябре 2018 г. Facebook призналась в утечке данных более 50 млн владельцев персональных страниц. Причиной взлома стала серьезная уязвимость в коде Facebook. Брешь устранили в кратчайшие сроки, и о случившемся уведомили сотрудников правоохранительных органов. По факту случившегося ведется следствие, и сотрудники Facebook пока не сообщают, кто стоит или мог бы стоять за столь крупной атакой.

Помимо этого, Facebook и сама допускает утечку данных: в период с 2007 по 2014 гг. социальная сеть передавала аналитической компании Cambridge Analytica сведения своих пользователях. В общей сложности пострадали 87 млн человек. Открывшиеся обстоятельства повлекли за собой падение акций Facebook и штраф от властей Великобритании в размере 500 тыс. фунтов стерлингов (порядка $644 тыс.), наложенный на социальную сеть.