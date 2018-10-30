Власти США уничтожают производителя памяти, «рядом с которым все остальные выглядят карликами»

Под удар американских санкций попал производитель DRAM-памяти Fujian Jinhua Integrated Circuit Company, основанный при активной поддержке китайских властей, строящей фабрику, на фоне которой «другие смотрятся карликами».

Власти США ввели санкции против Fujian Jinhua

Министерство торговли США распространило документ, согласно которому американским компаниям официально запрещены любые взаимоотношения с китайской Fujian Jinhua Integrated Circuit Company, производящей DRAM-память. Это первый в США случай ввода ограничений в масштабах всей страны, нацеленный против зарубежной компании.

В выпущенном Министерством торговли США пресс-релизе единственной причиной запрета ведения бизнеса с китайским вендором названа его деятельность, противоречащая интересам национальной безопасности страны. Ранее Fujian Jinhua Integrated Circuit Company обвинялась американской Micron Technology в краже технологических секретов. По этому вопросу ведется судебное расследование.

Новый игрок на рынке микроэлектроники

Fujian Jinhua Integrated Circuit Company – это недавно образованная компания, получающая инвестиции напрямую от властей Китая. Основными инвесторами также являются китайские корпорации Fujian Electronics & Information (Group) и Jinjiang Energy Investment. Jinhua была основана в рамках государственной программы по развитию собственной полупроводниковой промышленности и последующему усилению влияния Китая на мировой рынок микроэлектроники.

Fujian Jinhua строящий фабрику, на фоне которой «другие смотрятся карликами», попал под санкции США

В строительство ее завода в китайском городе Цзиньцзян было инвестировано в общей сложности $5,65 млрд. Как пишет ZDnet, на его фоне любой другой завод микроэлектроники выглядит карликом.

Последствия для Китая

Fujian Jinhua Integrated Circuit Company в производстве полагается на американские технологии. Отказ США от сотрудничества с ней и занесение ее в черный список партнеров означает, что она полностью лишается возможности закупать в США и технологии, и программное обеспечение, а также товары, на экспорт которых в другие страны требуется соответствующая лицензия.

До момента снятия запрета при любой попытке Jinhua получить лицензию будет действовать презумпция отказа – все ее запросы будут отклоняться автоматически.

Судебные тяжбы с Micron Technology и ответ Китая

И без того не самое легкое положение, в котором оказалась Fujian Jinhua Integrated Circuit Company, усугубляется еще судебными разбирательствами с американской Micron Technology. По оценкам специалистов, в случае доказательства вины китайской стороны Jinhua понесет многомиллионные убытки.

Власти Китая не остались в стороне и на время проведения расследования наложили запрет на продажи в стране всей продукции Micron Technology, включая модули памяти NAND и DRAM. Для самой Micron это весьма ощутимый удар – по результатам 2017 финансового года именно ее бизнес в Китае обеспечил ей свыше 50% выручки.

Власти США против китайских корпораций

Jinhua – не единственный китайский производитель, который пострадал от действий американских властей.

Другой пример – компания ZTE, компания по производству смартфонов и прочей мобильной электроники. В апреле 2018 г. Министерство торговли США ввело запрет для американских компаний на сотрудничество с ZTE, который распространялся и на операторов сотовой связи. Запрет был основан на обвинениях компании в шпионаже в пользу китайских властей, но на нынешний момент неопровержимых доказательств этому нет.

Для ZTE это означало потерю возможности реализации своей продукции на территории США и неизбежные финансовые трудности.

После подсчета возможных убытков руководство ZTE рассматривало возможность продажи мобильного подразделения и прекращению разработки и производства смартфонов. Летом 2018 г. ограничения были сняты после уплаты штрафа в размере $1,4 млрд и смены руководства компании.