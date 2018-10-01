Рухнувший рынок фотоаппаратов удерживают на плаву очень дорогие камеры. Цифры

Несмотря на общий спад на мировом рынке фотоаппаратуры, устройства премиум-класса продолжают набирать популярность у потребителей, также способствуя росту рынка сменных фотообъективов. Такая ситуация на руку продавцам цифровых фотокамер, почти 70% прибыли которых приносят продажи устройств стоимостью от 1 тысячи евро.

Смартфоны продолжают вытеснять дешевые камеры

Мировые продажи фотоаппаратов в первом полугодии 2018 г. снизились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 3,9 млрд евро. В натуральном выражении рынок сократился на 15%. Eдинственный сектор, где растут обороты и число продаж – фотокамеры премиум-класса. К таким выводам пришла Gfk, крупнейшая германская исследовательская компания.

Существенное влияние на развитие рынка фотокамер оказывают смежные индустрии, в том числе – телеком. Чем лучше камера в смартфоне потребителя, тем меньше он задумывается о покупке фотоаппарата. Особенно это касается сегмента «масс-маркет».

Компактные фотоаппараты, известные в народе как «мыльницы», в путешествии можно заменить телефоном со двойной или тройной камерой, предлагающей широкоугольный объектив и красивые эффекты боке. Так, сегмент фотоаппаратов со встроенными объективами в период с 2013 по 2017 гг. сокращался в среднем на 30% в год.

Аналитик Gfk Маркус Кик (Marcus Kik), эксперт рынка фототехники и потребительской электроники, считает, что обеспечить рост рынка фотоаппаратов сможет переориентация производителей на выпуск техники, характеристики которой соответствуют потребностям современных пользователей.

«Потребитель хочет применять технологические новшества в своем устройстве: использовать возможность выложить видео в сеть или переслать другу прямо с фотоаппарата, – отметил Кик. – Только так фотоаппарат может конкурировать со смартфоном».

Системные камеры покупают охотно, несмотря на рост цен

По мере снижения интереса к компактным камерам, интерес к системным фотоаппаратам – приборам модульной конструкции со съемными объективами – продолжает расти вместе со средним ценником. Так, за первое полугодие 2018 г. средний чек на системную камеру вырос с 148 до 240 евро.

Мировые продажи системных камер приблизились к 1 млрд евро в первой половине 2018 г., сократившись на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В России «системники» также пользуются большой популярность у фотолюбителей и профессиональных фотографов. За год сегмент системных фотоаппаратов в России вырос на 35% в деньгах и 24% в штуках, превысив 1 млрд руб. Смещение в сторону премиальных моделей сказалось на росте среднего чека: за аналогичный период он вырос с 58 тыс. до 63,5 тыс. руб.

Камеры премиум-класса приносят львиную долю прибыли в сегменте устройств со съемными объективами

Активнее всего в этом сегменте растут премиальные модели, которые поддерживают съемку в формате 4К и Wi-Fi. Их продажи в мире выросли на 90%. Премиум-сегмент генерирует почти 45% прибыли среди фотоаппаратов со съемными объективами.

Повышенный спрос на камеры премиум-класса наблюдается при продаже так называемой тушки фотоаппарата, то есть аппарата без объектива в комплекте. По данным Gfk, один из пяти продаваемых фотоаппаратов в первой половине 2018 г. был продан без съемного объектива.

Покупатель приобретает отдельно фотоаппарат и объектив к нему, в зависимости от своих нужд (портретная съемка, пейзажи, «рыбий глаз»). Подобные камеры продаются по цене выше 1,5 тыс. евро. Их средняя цена превышает цену фотоаппарата, изначально продаваемого в комплекте с объективом. Такая тенденция характерна для фотоаппаратов со съемными объективами всех типов (как зеркальными, так и беззеркальными).

Мировые продажи фотоаппаратов со съемными объективами в первом полугодии едва превысили 3 млрд евро и упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В России этот сегмент растет за счет системных камер и полноформатного зеркала.

Популярность дорогих камер – драйвер роста рынка объективов

Смещение рынка фото в сторону премиального сегмента также сказывается на рынке объективов. В первой половине 2018 г. объем рынка съемных объективов составил 1 млрд евро, а в России – 1,4 млрд руб.

Наиболее популярны в настоящее время объективы для беззеркальных (системных фотоаппаратов) – их оборот за последние полгода увеличился почти на четверть. В первой половине 2018 г. было продано более 700 тыс. объективов для беззеркальных фотоаппаратов. В России этот показатель значительно ниже – за первые полгода 2018 г. продалось всего 12 тыс. штук объективов для беззеркальных камер, а их цена выросла с 560 до 580 евро. В России цена таких объективов достигла 40 тыс. руб. Наибольшей популярностью пользуются объективы с фиксированным фокусным расстоянием: более 80% проданных объективов именно такие.

Ситуация в пользу ритейлеров

Ритейлеры, специализирующие на продаже фототехники (фотоспециалисты), выигрывают от нового тренда на приобретение фотоаппаратов премиум-класса. На глобальном уровне доля фотоспециалистов выросла до 44%. Почти 70% их прибыли формируется за счет продажи камер стоимостью 1 тыс. евро и выше. Почти 30% продаж глобального рынка фото осуществляется через интернет.

В России фотоспециалисты и «чистые» онлайн-игроки – лидеры премиум-сегмента. Суммарно в первой половине 2018 г. на них пришлось около 60% продаж камер, стоимостью выше 60 тыс. руб., причем 40% оборота формируется онлайн.

«Зенит» выпускает новую камеру класса «премиум»

Разработчик российского бренда «Зенит» Красногорский завод им. С. А. Зверева в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera в конце сентября 2018 г. объявил о создании новой цифровой дальномерной камеры Zenit M с объективом нового поколения.

Камера Zenit M разработана на базе Leica M (Typ 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения.

Камера оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Он полностью разработан и произведен в России, 100% компонентов и материалов в его составе – российского производства. Объектив создает не требующее обработки изображение с эффектами боке и софт-фокуса.

В Европе продажи Zenit M стартуют в декабре 2018 г., на территории России – в январе 2019 г.