Российский рынок смартфонов взлетел перед тем, как рухнуть в пропасть

Во II кв. 2018 г. поставки смартфонов в Россию продемонстрировали годовой рост в штуках на 10%. Однако аналитики считают, что в дальнейшем рынок ожидает падение, связанное с новыми санкциями против России.

Итоги квартала

Во II кв. 2018 г. на российский рынок было поставлено более 7 млн смартфонов, что является рекордом для второго квартала. Это на 10% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает аналитическая компания IDC, обнародовавшая результаты исследования Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

Объем общего рынка мобильных телефонов и смартфонов компания оценивает в 9,37 млн устройств, суммарная стоимость которых в розничных ценах без учета НДС составляет порядка $1,7 млрд. Напомним, в I кв. 2018 г. на российский рынок было поставлено 6,3 млн мобильных телефонов общей стоимостью $1,63 млрд.

Средняя цена смартфона

По итогам второго квартала средняя розничная цена смартфона в России составила $241, что ниже, чем в предыдущем квартале. Однако показатель по-прежнему примерно на треть превышает среднюю цену смартфона, какой она была год назад.

Аналитики отмечают, что в последние два года Россия по уровню средней розничные цены смартфона может составить конкуренцию странам Центральной Европы. IDC объясняет это имеющейся у россиян возможностью приобретать смартфоны в рассрочку, что подталкивает их к выбору более дорогих моделей. Средняя стоимость Android-смартфона, купленного в России в течение последнего квартала, в 2 раза превышает аналогичный показатель 2014 г., каким он был сразу после падения курса рубля.

Лидеры рынка

Лидером на российском рынке смартфонов является Samsung. Второе и третье места занимают в Huawei и Xiaomi соответственно, причем IDC отмечает, что конкуренция с их стороны растет. Это выразилось, в частности, в том, что по итогам второго квартала китайские вендоры поставили на российский рынок рекордное количество смартфонов.

На российском рынке смартфонов продолжается рост, которому могут помешать санкции

Если говорить о количестве поставленных устройств, то Apple находится на четвертом месте, однако по объему выручки именно она по-прежнему является лидером рынка.

Негативные тенденции на рынке

Специалисты IDC отмечают, что бурный рост во втором квартале является продолжением положительной тенденции, существовавшей и ранее. В тоже время они отмечают высокую вероятность того, что на рынке может вновь проявиться отрицательная динамика. Это связано с новыми санкциями США против России, которые ожидаются осенью.

В качестве примера негативного влияния уже одного ожидания санкций на экономику России IDC приводит падение курса рубля в начале августа более чем на 5% после объявления о жестких торговых мерах со стороны США, которые могут быть приняты против России в связи с так называемым делом Скрипалей.

Также аналитики IDC отмечают, что различные дополнительные и индивидуальные санкции могут быть наложены на российские банки в связи с предполагаемым вмешательством России в американские выборы.

По словам Саймона Бейкера, руководителя программы исследований рынка мобильных телефонов в IDC СEMA, возросшая вероятность введения новых санкций и высокая волатильность рубля заставляют импортеров опасаться падения спроса на смартфоны со стороны российского потребителя по причине снижения курса национальной валюты.

Так, снижение курса рубля в в начале августа уже привело к тому, что в третьем квартале дистрибьюторы и сетевые ритейлеры начали заказывать более дешевые модели. По словам Натальи Виноградовой, менеджера программы исследований рынка мобильных устройств в IDC Россия и СНГ, от сложившегося положения вещей выиграют в первую очередь китайские производители типа Xiaomi, которые предлагают потребителю более дешевые смартфоны, чем известные бренды.