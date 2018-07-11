В России запрещают ПО, через которое распространяется «пиратский» контент

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать доступ к программным приложениям, через которые распространяется «пиратский» контент. Правительство предупреждает, что заблокировать доступ к программному приложению сложнее, чем к сайту, поэтому реализация таких требований потребует дополнительного финансирования из бюджета.

Депутаты начала новую атаку на интернет-«пиратов»

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о блокировке доступа к программным приложениям, через которые распространяется «пиратский» контент. Документ был разработан 27 депутатами, включая вице-спикера Петра Толстых, и представляет из себя поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Блокировать нужно не только «пиратские» сайты, но и «пиратские» приложения

Нынешний законопроект расширяет формулировки «антипиратского» закона. Сейчас в законе используется термин «информационные ресурсы». Предлагается дополнить его термином «программное приложение». Соответственно, по стандартной процедуре Роскомнадзор будет определять «владельца программы для ЭВМ» («владельца программного приложения») и направлять ему требование об удалении спорного контента, в противном случае доступ к приложению будет заблокирован по сетевому (IP) адресу.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ходе применения «антипиратского» закона возникли различные толкования термина «информационный ресурс». В связи с этим у правообладателей возникают трудности с блокировкой доступа к программам для ЭВМ, через которые незаконно распространяется принадлежащий им контент. Предлагаемые изменения должны решить данную правовую неопределенность, считают авторы законопроекта.

Законопроект о запрете «пиратских» приложениям принят Госдумой в первом чтении

Фактической целью законопроекта являются мобильные приложения, через которые распространяется «пиратский» контент. Например, в последнее время правообладатели жаловались на «пиратские» каналы в Telegram. Такие каналы создали ранее заблокированные за «пиратство» торрент-трекер Rutracker и библиотека «Флибуста». Предлагаемый законопроект мог бы бороться с такого рода приложениями. Правда, Telegram в России и так находится под блокировкой.

Правительство просит уточнить формулировки и просит бюджетные средства

Правительство в своем отзыве предложило откорректировать данный законопроект. Предлагаемый документом термин «программное приложение» следует соотнести с используемым в Гражданском кодексе термином «программа для ЭВМ». Также не определены критерии идентификации программных приложений, в отношении которых следует принимать меры реагирования.

Кроме того, правительство указало на техническую сложность определения сетевых адресов, обеспечивающих работоспособность программного приложения. Идентификация же программных приложений только по названию допускает ограничение доступа к информационным ресурсам, прямо не связанным с этим приложением, так как могут существовать несколько приложений со схожими названиями.

Правительство считает, что идентификация программных приложений должна осуществляться по совокупности признаков: наименование, разработчик ПО, страница информационного ресурса, на которой доступна загрузка данного приложения, и краткое описание возможностей приложений.

Наконец, в правительстве отметили, что определение владельцев программных приложений и анализ этих приложений в целях принятия мер по ограничению доступа к ним является более трудоемкой задачей, нежели аналогичные действия в отношении сайтов в интернете. В связи с этим реализация таких предложения потребует дополнительных бюджетных ассигнований, но законопроектом они не предусмотрены.

«Программное приложение» – это не «программа для ЭВМ»

О необходимости доработки законопроекта заявили и в правовом управлении Госдумы. Не определяя значение термина «информационный ресурс», документ вводит взаимосвязанные с ним термины «программное приложение» и «владелец программного приложения». Но и их значение в документе не определяется.

Попытка же отождествлять термин «программный продукт» с термином «программа для ЭВМ» является «логической ошибкой», считают в правовом управлении Госдумы. Согласно Гражданскому кодексу, программой для ЭВМ является «совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результатам». У термина же «программное приложение» иное содержание.

Кроме того, правовое управление Госдумы указало на ряд других нестыковок норм предлагаемого законопроекта. Например, предполагается, что у программного приложения есть доменное имя и сетевой адрес, что противоречит используемым в Законе «Об информации» определениям доменного имени и сетевого адреса.

Как в России борются с интернет-пиратством

В Законе «Об информации» нормы по борьбе с «пиратством» появились в 2013 г., когда был принят так называемый «антипиратский» закон. Владельцы прав на кино- и ТВ-продукцию получили возможность требовать блокировки доступа к сайтам, нарушающим их права.

Для этого правообладатель обращается в Мосгорсуд с заявлением о введении предварительных обеспечительных мер. После принятия таких мер Роскомнадзор предоставляет владельцу ресурса-нарушителя три дня на удаление спорного контента. Если этого не происходит, доступ к указанному сайту блокируется. Со своей стороны, правообладатель обязан в течение 15 дней подать к данному ресурсу полноценный иск в Мосгорсуд.

В 2014 г. «антипиратский» закон был расширен. Права по борьбе с «пиратством» получили владельцы прав на все виды контента, кроме фото. Тогда же было введено понятие «пожизненной» блокировки: если Мосгорсуд дважды выносит решения о признании некоего ресурса нарушителем прав одного и того же правообладателя, то доступ к этому ресурсу блокируется на постоянной на основе.

В 2017 г. был введен специальный упрощенный порядок блокировки зеркал ресурсов, которые ранее были пожизненно заблокированы. Соответствующие решения принимает Минкомсвязи. Тогда же поисковые системы обязали удалять ссылки на пожизненно заблокированные сайты.