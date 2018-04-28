«Мегафон» заплатил за 5G-частоты в Москве 720 миллионов

«Мегафон» заплатил 720 млн руб. за компанию «Неоспринт», владеющую частотами в диапазоне 3,4-3,6 ГГц в Москве. Эти частоты «Мегафон» намерен использовать для сетей 5G. Ранее Госкомиссия по радиочастотам отказала «Вымпелкому» в получении частот для тестирования 5G.

«Мегафон» раскрыл стоимость покупки 5G-частот в Москве

«Мегафон» сообщил о завершении сделки по покупке компании «Неоспринт», владеющей частотами в диапазоне 3,4-3,6 ГГц в Москве. Сумма сделки составила 720 млн руб. Из этой суммы 70% (504 млн руб) будет выплачено до 7 мая 2018 г., а оставшиеся деньги в течение последующих трех месяцев.

По данным базы «Контур-Фокус», до сделки с «Мегафоном» доля в 41% в «Неоспринте» принадлежала ООО «Рандеву», владельцем которого является его гендиректор Андрей Косачев. Остальные доли в «Неоспринте» были разделены между гендиректором предприятия Мироном Павлишиным, а также Юрием Кобецем и Виталием Кобзарем.

«Мегафон» приобрел «Неоспринт» с целью использования имеющегося у нее частотного спектра для сетей будущего пятого поколения сотовой связи (5G). Пока в России частоты для данного поколения на постоянно основе не распределялись, но диапазон 3,4-3,6 ГГц считается одним из наиболее перспективных для 5G.

Кто еще владеет в Москве частотами, пригодными для 5G

«Неоспринт» владеет в диапазоне 3,4-3,6 ГГц полосой частот шириной 24 МГц. По данным «Мегафона», это третий по величине владелец частот в данном диапазоне в Москве. Кто еще владеет частотами в данном диапазоне, в сообщении «Мегафона» не указывается.

За владельца частот 3,4-3,6 ГГц в Москве компанию «Неоспринт» «Мегафон» заплатил 720 млн рублей

Известно, что крупнейшем держателем частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц на всей территории России является WiMAX-оператор Freshtel. В 2015 г. данная компания была приобретена «Ростелекомом».

По словам источника CNews на телекоммуникационном рынке, втором по величине держателем частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц в столице является «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Данные частоты достались «Вымпелкому» после покупки оператора фиксированной связи Golden Telecom. В «Вымпелкоме» не стали комментировать данную информацию.

«Ростелекому» разрешили тестировать 5G, МТС и «Вымпелкому» - нет

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила «Мегафону» частоты для тестирования сетей 5G в ходе предстоящего Чемпионата мира по футболу. Частоты выделены на территории 11 городов, которые будут принимать указанное первенство, включая Москву и Санкт-Петербург.

Частоты «Мегафону» были выделены в диапазон 25,25-29,5 ГГц для развертывания мобильного сегмента и в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для развертывания фиксированного сегмента. Частоты, которыми обладает «Неоспринт». являются частью частот, ранее выделенных «Мпегафону» в Москве.

В конце 2017 г. ГКРЧ разрешила «Ростелекому» использовать частоты Freshtel для тестирования сетей 5G на территории ряда населенных пунктов, включая Москву и Санкт-Петербург. После этого «Ростелеком» и «Мегафон» развернули совместную тестовую зону 5G в Сколково.

На том же заседании ГКРЧ компания МТС получила отказ в выделении частот для тестирования сетей 5G. Рассмотрение аналогичной заявки «Вымпелкома» было отложено. На прошлой неделе ГКРЧ отказала «Вымпелкому» в выделении частот для тестирования 5G, так как против был Роскосмос.