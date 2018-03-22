«Ростелеком» и «Мегафон» впервые в Росиии запустили 5G

«Ростелеком» запустил в Сколково первую в России тестовую зону сети 5G. Сеть была организована при участии «Мегафона» и Nokia.

Первая в России тестовая зона 5G

В Сколково запущена первая в России тестовая зона сетей будущего, пятого поколения сотовой связи (5G). Проект запущен «Ростелекомом» на оборудовании Nokia.

Сети 5G будут обеспечивать высокую скорость передачи данных – до 1 Гбит/с. Кроме того, в этих сетях будет низкое энергопотребление и низкая время задержки передачи сигнала, что сделает сети 5G идеальными для интернета вещей и беспилотного транспорта.

Тестовая зона в Сколково состоит из пяти базовых станций. В сети используются три полосы частот суммарной эффективной шириной 55 МГц и применяет решение MIMO 4x4 (по четыре антенны на прием и передачу). В качестве абонентских устройств используются Qualcomm 835 с модемом X20.

«Мегафон» и «Ростелеком» объединили частоты для тестирования 5G

Из этих полос две полосы в диапазоне 3,4-3,8 ГГц предоставил сам «Ростелеком». Обе они работают в режиме TDD (передача и прием данных на одной частоте с разделением по времени).

Принадлежащая «Ростелекому» группа компании Freshtel владеет частотами в в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для другой технологии – WiMAX. В конце 2017 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила Freshtel использовать эти частоты для тестирования 5G на ряде территорий.

«Ростелеком» при участии «Мегафона» и Nokia запустил в Сколково первую в России тестовую зону сети 5G

Помимо Сколково это Москва, подмосковный ТЦ «Крокус-Сити», Санкт-Петербург, республика Татарстан (Казань и Иннополис), Белгород, Ивановская область (Иваново и Шуя) и Калининградская область (Калининград и Светлогорск).

Еще 15 МГц частот для тестовой зоны в Сколково предоставил «Мегафон». Речь идет о двух парных полосах частот в диапазоне 1800 МГц, которые работают по технологии FDD (разделение передачи и приема данных по разным полосам частот). Таким образом, в сумме получаются три полосы шириной 55 МГц в двух диапазонах.

Операторы объединяют усилия для освоения 5G

«Мегафон» и «Ростелеком» еще в ноябре 2017 г. договорились о сотрудничестве в строительстве сетей 5G. Тогда же стороны заявили, что не исключают создания совместного предприятия для данных целей.

Наиболее вероятным сценарием строительства сетей 5G является объединение усилий сотовых операторов для сокращения издержек. Кроме того, раздел «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» содержит пункт о создании инфраструктурного оператора, который обеспечит базу для сетей 5G других операторов. На роль такого оператора как раз претендует «Ростелеком».