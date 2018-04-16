Умер один из основателей интегратора «Рдтех»

Не стало Станислава Клименко, сооснователя ИТ-компании «Рдтех» и гендиректора Института физико-технической информатики. Прощание с ним состоится 17 апреля 2018 г., в 11 часов в Храме всех святых в подмосковном Протвино, на проспекте Сахарова, в доме № 1.

Скончался Станислав Клименко

Российская ИТ-компания «Рдтех» сообщила о кончине на 77 году жизни Станислава Клименко — сооснователя этой организации, доктора физико-математических наук, профессора, гендиректора Института физико-технической информатики.

«На протяжении всех 26 лет сотрудничества с «Рдтех» Станислав Клименко щедро делился с коллегами своим жизненным и профессиональным опытом, активно участвовал в разработке и внедрении научно-прикладных идей в сфере ИТ, — отмечают его коллеги. — Он принимал участие в проектировании, создании и исследовании систем автоматизации экспериментов в физике высоких энергий. Под его руководством выполнен ряд международных проектов по тематике новых ИТ двойного назначения, поддержанных грантами Миннауки, РФФИ и Европейского союза. Он всегда был уверен, что Россия — великая научная держава, и всю свою энергию отдавал на служение ей».

Коллектив «Рдтех» соболезнует родным и близким Станислава Клименко. Прощание с ним состоится во вторник, 17 апреля 2018 г., в 11 часов в Храме всех святых по адресу: Московская область, Протвино, проспект Сахарова, д. 1.

Трудовая биография Станислава Клименко

Станислав Клименко родился 7 ноября 1941 г. в Тбилиси, а вырос в Белой Церкви на Украине. В 1968 г. он окончил Московский физико-технический институт (МФТИ, «Физтех»).

С ноября 1967 г. по август 2002 г. он работал в Институте физики высоких энергий: был последовательно младшим научным сотрудником, руководителем группы, старшим научным сотрудником, начальником лаборатории с возложением обязанностей замначальника отдела, начальником лаборатории, главным научным сотрудником. Кандидатскую диссертацию Клименко защитил в 1974 г., докторскую в 1986 г. Профессором стал в 1992 г. Лауреатом премии Совета министров СССР по науке и технике — в 1984 г. Он опубликовал более 300 научных работ и шесть монографий.

Не стало Станислава Клименко

В 2001 г. под руководством Клименко была создана первая в России установка виртуального окружения. Она демонстрировалась на Международной выставке CeBIT’2002 и на юбилейной конференции-выставке, посвященной 10-летию РФФИ.

С 1977 г. Станислав Клименко занимался преподавательской деятельностью в МФТИ. В 1998 г. стал заведующим кафедрой Системной интеграции и менеджмента, на которой проработал до октября 2011 г. Более 15 лет он был заместителем заведующего базовой кафедры ИФВЭ. Под руководством Клименко и под эгидой ИФВЭ-МФТИ в течение 10 лет действовала школа «Автоматизация научных исследований». Под его руководством защищено более 30 дипломных работ, 15 кандидатских диссертаций.

Клименко был приглашенным профессором Южно-Чешского университета в Ческе-Будеёвице, Наньянгского технологического университета в Сингапуре и Тамкангского университета на Тайване.