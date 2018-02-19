Прибыль московских ИТ-компаний выросла на четверть

В 2017 г. прибыль московских ИТ-компаний выросла на 25%. В Москве насчитывается 31 технопарк и два технополиса, компании-резиденты которых пользуются налоговыми льготами. Ежегодный экспорт ИТ из Москвы оценивается в 16%.

Прибыльность ИТ в столице

По итогам 2017 г. прибыль ИТ-компаний, которые работают в Москве, продемонстрировала годовой рост в среднем на 25%. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на руководителя Департамента экономической политики и развития столицы Владимира Ефимова. По его словам, московский ИТ-рынок демонстрирует хорошие темпы развития.

Что касается производства компьютерного оборудования, то его объем и в 2017 г. вырос на 36%, как следует из статистики Мосгорстата. При этом ежегодный экспорт ИТ из Москвы оценивается в 16%. Кроме того, в период с января по ноябрь 2017 г. в отрасли был зафиксирован рост зарплат на 5%.

В Москве работает около трети российских научных кадров. При этом на долю столичных инженеров и ученых приходится более 40% всех выдаваемых патентов. Также московские научные сотрудники являются авторами почти половины всех научных публикаций в стране.

Технопарки и технополисы

Ефимов отдельно отмечает важность такого направления, как развитие технопарков и технополисов. В настоящий момент в Москве насчитывается 31 технопарк и два технополиса, где работает порядка 1,7 тыс. компаний. Общее количество рабочих мест в этих зонах оценивается в 45 тыс. Общий объем инвестиций в них превышает 48 млрд руб.

Правительство Москвы отметило рост прибыли столичных ИТ-компаний на 25%

Компании-резиденты технопарков и технополисов платят в среднем на 17-25% меньше налогов, чем другие предприятия. Это связано с наличием льгот, касающихся налога на прибыль, на имущество, а также земельного налога.

Зарплаты московских айтишников

Ранее CNews писал, какие зарплаты в среднем получают айтишники в столице. Например, директор по ИТ в Москве и Московской области может получать до 600 тыс. руб. в месяц — если он имеет более 4 лет опыта работы, и трудоустроен в компании, где численность штата превышает 1 тыс. человек. Для компаний численностью от 200 до 1 тыс. человек зарплата ИТ-директора составляет порядка 250-350 тыс. руб.

Системный администратор с опытом работы от четырех лет получает от 80 до 120 тыс. руб., если он работает в компании, штат которой насчитывает менее 200 человек. В компаниях с численностью сотрудников от 200 до 1 тыс. человек системный администратор с таким же опытом получает 120-160 тыс. руб.

Разработчик с опытом работы более 4 лет в компаниях с численностью персонала до 200 человек получает 100-140 тыс. руб., в компаниях с количеством сотрудников от 200 до 1 тыс. человек — 120-170 тыс. руб., а в компаниях со штатом свыше 1 тыс. человек его зарплата составляет от 120 до 180 тыс. руб.

Российский рынок ИТ

В мае 2017 г. CNews писал, что российская ИТ-отрасль, находившаяся в стагнации с 2012 г. и показавшая первые признаки оздоровления в 2015 г., похоже, начинает медленно выходить из кризиса. Вывод был сделан в том числе на основании того, что совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2016 г. составила 1179 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2015 г. на 15,5% в рублях и 4,7% в долларах. Одновременно по итогам того же года исследовательская ассоциация «Руссофт» отметила возврат роста российского ИТ-рынка к значениям порядка 3-5%.