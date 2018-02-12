В России появился интегратор 3D-печати

«Росатом» создал дочернюю структуру, которая будет продвигать в России аддитивные технологии. В частности, компания займется производством 3D-принтеров на мощностях госкорпорации в Новоуральске. У «Росатома» уже есть собственная разработка такого принтера.

Создание «РусАТ»

«Росатом» создал специальное подразделение, которое будет заниматься развитием аддитивных технологий, то есть трехмерной печати в России, о чем госкорпорация сообщила на своем сайте. Компания получила название «Русатом – Аддитивные технологии», сокращенно — ООО «РусАТ». Она является дочерним предприятием АО «ТВЭЛ» — холдинга по производству ядерного топлива, который входит в состав топливного дивизиона «Росатома».

Новая компания начала работу в феврале 2017 г. Ее гендиректором стал первый заместитель гендиректора АО «Наука и инновации» Алексей Дуб. АО «Наука и инновации» относится к научному дивизиону «Росатома».

Приоритетные направления

«РусАТ» будет работать по четырем направлениям. Во-первых, компания займется производством линейки 3D-принтеров и комплектующих для них. Во-вторых, она сосредоточится на изготовлении расходных материалов и металлических порошков для трехмерной печати. Также предусмотрена разработка комплексного ПО для печатных устройств. Наконец, компания намерена предоставлять услуги как непосредственно 3D-печати, так и по внедрению аддитивных технологий в производство, включая организацию центров производства.

Как отраслевой интегратор ООО «РусАТ» будет координировать процесс разработки и развития различных продуктов, а также искать для них заказчиков и контракты. Компания надеется к 2025 г. нарастить выручку до 50 млрд руб. Планируемая доля на глобальном рынке 3D-печати — 1,5%.

Производство 3D-принтеров

По словам Алексея Дуба, у «Росатома» уже готова разработка промышленного 3D-принтера второго поколения. Пока что речь идет об опытном образце, но еще до конца 2018 г. госкорпорация планирует запустить его в серийное производство. Дуб обещает, что принтер будет на 20% дешевле зарубежных аналогов, при этом будет иметь более высокие, чем у них, характеристики.

«Росатом» готовит к выпуску отечественный 3D-принтер

Отечественные 3D-принтеры будут использованы, например, для изготовления эндопротезов, в которых нуждаются российские медицинские учреждения. По оценкам Дуба, ежегодная потребность в них достигает 100 тыс. штук.

Принтеры и комплектующие к ним будут производиться на предприятиях «Росатома» — в основном, на мощностях ООО «НПО «Центротех» и АО «УЭХК». Эти заводы принадлежат «ТВЭЛ» и находятся в Новоуральске, Свердловская область. В этом же регионе компания видит возможность организовать и новые производства в той же сфере.

Рынок аддитивных технологий

Согласно прогнозу аналитической компании IDC, в 2018 г. мировой рынок 3D-печати достигнет $12 млрд, продемонстрировав рост на 19,9% по отношению к 2017 г. В частности, медицинские учреждения в 2018 г. закупят аддитивные технологии на сумму $1,3 млрд, образовательные организации потратят на это $974 млн, а частные потребители совершат покупки на $831 млн.

По данным IDC, две трети рынка составляют продажи 3D-принтеров и расходных материалов к ним. Компания отмечает, что 3D-печать более востребована в дискретном производстве, чем в непрерывном. В 2018 г. около 44% рынка трехмерной печати составит производство прототипов, запчастей и деталей. К 2021 г. HTC ожидает рост рынка до $20 млрд.

По состоянию на 2017 г. доля России на мировом рынке промышленных аддитивных технологий составляла 1,5%. Об этом в июне на форуме «Технопром» в Новосибирске сообщил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Сергей Алексеев. По его словам, такой невысокий показатель объясняется, в частности, тем, что в России не налажено производства 3D-принтеров и сопутствующих материалов.

В июле глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что рынок аддитивных технологий в России внесен в список 9 приоритетных рынков, объем которых к 2035 г. должен превысить $100 млрд. По его словам, сейчас российский рынок 3D-печати показывает среднегодовой рост в 30%, и к указанной дате может достичь объема $350 млрд.