Microsoft вступила в борьбу со словом Windows

Microsoft намерена очистить Microsoft Store от приложений, в названиях которых содержится слово «Windows». Их разработчикам компания дала один день на переименование или временную блокировку продуктов. В случае непослушания блокировка станет постоянной.

Приложения-нарушители

Microsoft распорядилась изъять из магазина приложений Microsoft Store программные продукты, в названии которых содержится слово «Windows». Причина — нарушение авторских прав на этот товарный знак. Разработчики таких приложений уже получили от юристов Microsoft письма с официальным требованием удалить из магазина свою продукцию.

В числе прочих такие письма получили создатели популярных приложений WindowsArea.de и Dr. Windows. WindowsArea.de — это немецкое интернет-издание, которое освещает темы, связанные с Windows, Office и другими продуктами Microsoft. Приложение WindowsArea.de благополучно существует в Microsoft Store с 2012 г.

Ресурс Dr. Windows, также немецкий, посвящен техническим особенностям продуктов Microsoft — обновлением, загрузкам, часто задаваемым вопросам и т. д. Ресурс сплотил вокруг себя большое сообщество, которое обменивается мнениями на форуме. Как отмечает основатель Dr. Windows Мартин Геус (Martin Geuß), его приложение без проблем находится в Microsoft Store уже шесть лет.

Требования Microsoft

По словам Геуса, Microsoft дала разработчикам один рабочий день, чтобы переименовать свои продукты или же изъять их из Microsoft Store до переименования. В случае, если этого не будет сделано, приложениям грозит постоянное удаление, а разработчикам — приостановка учетной записи.

Microsoft требует удалить из Microsoft Store популярное немецкое приложение WindowsArea

Примечательной особенностью письма, полученного от юристов Microsoft, является то, что Microsoft Store там именуется старым названием Windows Store, хотя магазин был переименован в сентябре 2017 г. Эту ошибку с негодованием отмечает в своей публикации Геус. «Тот факт, что левая рука Microsoft не знает, что делает правая, уже стал частью программы», — пишет ресурс Born's Tech and Windows World. Издание, в частности, имеет в виду, что в то время, как американская Microsoft требует удаления приложения Dr. Windows, немецкая Microsoft помогает в организации дня сообщества Dr. Windows.

Реакция разработчиков

Юридически претензия Microsoft по поводу авторских прав на название должна иметь силу только на территории США. Поэтому Геус ответил компании тем, что сузил регион, в котором доступно его приложение, до трех стран: Германии, Австрии и Швейцарии. Dr. Windows — немецкоязычное приложение, однако до этого оно было доступно во всех странах мира, например, чтобы пользователи из Германии могли скачать его за рубежом. Менять название своего продукта Геус не собирается.

Но создатели WindowsArea.de в своей публикации обращают внимание, что юристы Microsoft потребовали полного удаления спорных приложений, из всех регионов, несмотря на локализацию претензии в США. Тем не менее, разработчики WindowsArea.de решили временно удалить свое приложение из Microsoft Store только в США, причем некоторые функции их продукта, доступные только для этого региона, были таким образом утрачены. Компания сомневается, что Microsoft будет достаточно этих мер.

Зачем нужен Microsoft Store

Магазин приложений Windows Store был открыт Microsoft в 2012 г., одновременно с запуском ОС Windows 8. Ассортимент магазина велик, но в нем не хватает многих привычных пользователю программ – в частности, популярных браузеров. Магазин тесно связан с Windows 10 S – новой ОС от компании Microsoft, представленной в начале мая 2017 г. Приложения для этой системы нельзя просто скачать в интернете и установить на устройство, их можно только загружать из Microsoft Store.

Система рассчитана в первую очередь на нужды образования. Предполагалось, что она составит конкуренцию Chrome OS компании Google, которая устанавливается на хромбуки. Windows 10 S оптимизирована для работы на недорогих устройствах с невысокой производительностью. Система предустанавливалась на ноутбуки Microsoft Surface Laptop.

Несмотря на то, что Microsoft больше не развивает Windows 10 S как самостоятельную ОС, с марта-апреля 2018 г. каждая из новых версий Windows 10 будет иметь унаследованный от нее режим S, ограничивающий установку приложений на устройстве ассортиментом Windows Store.