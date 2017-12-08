Google закрывает приложения для браузера Chrome

Google закрыла ту часть Chrome Web Store, откуда можно было установить приложения для Chrome. Компания поясняет, что их использует всего 1% пользователей Windows, Mac и Linux. Для этих платформ Chrome Apps больше не будут доступны, однако продолжат работать в Chrome OS.

Перемены в Chrome Web Store

Компания Google закрыла ту секцию интернет-магазина Chrome Web Store, в которой размещались приложения Chrome Apps, предназначенные для браузера Chrome. Теперь их можно скачать и установить, только имея прямую ссылку, а в магазине они отныне фигурируют как расширения. Компания начала рассылать электронные письма разработчикам Chrome Apps, в которых уведомляет, что приложения теперь имеют статус «не рекомендованных».

Ранее установленные Chrome Apps все еще работают, однако браузер Chrome потеряет необходимую для этого функциональность уже в первом квартале 2018 г. Изменения коснутся Windows, Mac и Linux, но не Chrome OS, там Chrome Apps продолжат функционировать.

Причины решения

В августе 2016 г. Google сообщила, что поддержка Chrome Apps будет удалена из версий Chrome для Windows, Mac и Linux. В блог-посте компания пояснила причину: приложениями активно пользуется всего 1% пользователей этих трех ОС. Часть Chrome Apps — это просто специальным образом оформленные закладки, что имеет мало смысла на десктопных ОС, отмечает ресурс Ars Technica, однако довольно удобно на Chrome OS, поскольку позволяет привязать закладки к различным частям интерфейса.

Google убрала приложения для Chrome из своего интернет-магазина

Среди Chrome Apps есть и полноценные упакованные приложения, которые могут работать в фоне и имеют доступ, например, к USB-портам устройства. Как и оформленные закладки, они были доступны только на десктопных ПК. Теперь пользоваться ими смогут исключительно пользователи Chrome OS.

Что будет вместо Chrome Apps

В браузере по-прежнему останутся расширения Chrome Extensions, которые также доступны только в десктопной версии, и никуда не собираются исчезать. Установить их можно тоже через Chrome Web Store. Управление расширениями осуществляется с помощью специальных кнопок, расположенных справа от адресной строки. Среди расширений есть менеджеры паролей, блокировщики рекламы, инструменты для проверки почты и даже полнофункциональные приложения вроде Google Hangouts.

Кроме того Google намеревается запустить в десктопной версии еще один тип приложений, так называемые Progressive Web Apps (PWA). У них та же цель, что и у Chrome Apps — добавить веб-сайтам функциональность приложений, такую как полноэкранный интерфейс, собственные иконки, push-уведомления и оффлайн-возможности. Такие приложения уже работают в Chrome для Android, в десктопной версии они должны появиться примерно в середине 2018 г. Свои аналоги PWA развивают многие компании: такие приложения есть для браузеров Samsung, Firefox и Opera на Android.