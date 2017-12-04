Перевозка секретных документов в России парализована «впервые за 78 лет». Обвиняют Росгвардию

Россвязь осудила действия Росгвардии по изъятию боевого оружия у госпредприятия «Спецсвязь». Это привело к невозможности осуществления перевозок документов с гостайной, при этом в Россвязи отвергли возможность заменить услуги предприятия «Почтой России».

Россвязь защищает «Спецсвязь»

Федеральное агентство связи (Россвязь) в резких тонах прокомментировало изъятие боевого оружия у подведомственного агентству федерального государственного предприятий «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС, «Спецсвязь»). Данное решение было принято Федеральной службой войск национальной гвардии (Росвагрдия).

«Спецсвязь» выполняет функции фельдъегерей и обеспечивает перевозку грузов, требующих охрану: денежных средств, ювелирных драгоценностей, оружия, наркотических средств, документов с государственной тайной и т.д.

Как начались проблемы у «Спецсвязи»

Неприятности у предприятия начались в мае 2017 г. Тогда во Владивостоке сотрудники «Спецсвязи» угрожали оружием водителю, пытавшемуся «подрезать» их автомашину. После возникшего общественного резонанса Росгвардия изъяла боевое оружие у филиала «Спецсвязи» в Приморском крае и начала проверки предприятия в остальных регионах.

На прошлой неделе Росгвардия приняла решение изъять боевое оружие у управления «Спецсвязи» по Москве и Московской области.

Такое решение объяснялось выявлением «грубых нарушений законодательства». Росгвардия предложила «Спецсвязи» для продолжения выполнения своих обязательств перед клиентам воспользоваться услугами других предприятий, имеющих соответствующие разрешения, например, «Почтой России».

Изъятие Росгвардией у «Спецсвязи» боевого оружия парализовало

перевозку документов, содержащих гостайну

В связи с изъятием оружия «Спецсвязь» прекратила доставку по Москве и области грузов, требующих вооруженной охраны, в частности, отправлений стоимостью более 3 млн руб. В связи с тем, что Москва является для «Спецсвязи» основным транзитным центром, доставка такого рода грузов была прекращена и по всей территории России.

Работа «Спецсвязи» парализована впервые с 1939 года

В Россвязи назвали причиной сложившей ситуацией тот факт, что регламентирующие работу «Спецсвязи» нормативные акты по-разному трактуются Росгвардией и «отраслевым сообществом». В агентстве добавили, что с момента образования «Спецсвязи» в 1939 г. до сих пор не было случаев изъятия оружия и приостановления деятельности предприятия.

В Россвязи утверждают, что еще в мае 2017 г. с участием Росгвардии было проведено совещание, по итогам которого была «достигнута договоренность по проработке и актуализации устаревших нормативно-правовых актов». Отдельно обсуждался вопрос о том, что при выявлении и устранении недостатков не должны допускаться действия, которые бы дестабилизировали работу «Спецсвязи».

Эта работа проводится по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина. А в мае 2017 г. приказом Минкомсвязи была создана межведомственная рабочая группа. Отдельным письмом Минкомсвязи разъяснения положений действующего Закона «О почтовой связи», согласно которым деятельность «Спецсвязи» регулируется в соответствие со статьей данного закона о специальной связи. Кроме того, в версию нового законопроекта «О почтовой связи», принятого Госдумой в первом чтении, добавлены поправки о регулировании деятельности специальной связи.

«Почта России» не заменит «Спецсвязь»

В Россвязи добавили, что перевозка грузов и корреспонденции, составляющих государственную тайну, может производиться только с вооруженной охраной. Соответственно, изъятие оружия у «Спецсвязи» ведет к невозможности оказания услуг специальной связи.

В Россвязи отдельно отметили, что «Почта России» не сможет заменить «Спецсвязь»: почтовый оператор может принимать только отправления, разрешенные к открытой пересылке. Но материалы, содержащие государственную тайну, оружия и опасные вещества запрещены к пересылке почтовыми отправлениями. В «Почте России» не комментируют ситуацию со «Спецсвязью».