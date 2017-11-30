Росгвардия изъяла боевое оружие у сотрудников «Спецсвязи»

Росгвардия изъяла оружие у сотрудников госпредприятия «Спецсвязь», выполняющего перевозку ценных и опасных грузов. В этой связи «Спецсвязь» приостановила перевозки, требующие охрану, а клиентам предприятия рекомендовано обратиться в «Почту России».

Росгвардия проверила «Спецсвязь»

Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) сообщила о проведении проверки в отношении федерального государственного унитарного предприятий «Главный центр специальной связи» (ФГУП «Спецсвязь»). В ряде регионов, включая Москву, у «Спецсвязи» были выявлены «грубые нарушения законодательства».

В этой связи Росгвардия приняла решение по изъятию у «Спецсвязи» боевого оружия, выданного предприятию во временное пользование. В частности, оружие было изъято у управления «Спецсвязи» по Москве и области.

Спецсвязь более не может перевозить ценные грузы

Спецсвязь обеспечивает перевозку ценных и опасных грузов, требующих охраны — например, денежных средств, ювелирных драгоценностей и оружия. Предприятие находится в ведении Федерального агентства связи (Россвязь).

Силами бойцов Росгвардии «Спецсвязь» осталась без оружия

В связи с изъятием оружия «Спецсвязь» прекратила доставку по Москве и области грузов с оценочной стоимостью более 3 млн руб., говорится в сообщении предприятия. Также прекращена перевозка грузов, содержащих оружие, психотропные вещества и наркотические средства.

Поскольку Москва является крупнейшим транзитным пунктом для сети специальной связи, «Спецсвязь» приняла решение прекратить доставку вышеупомянутых грузов во все населенные пункты страны. Отправителям и адресатам таких грузов предложено получить их на территории филиалов «Спецсвязи».

«Спецсвязь» продолжает доставку грузов, не требующих вооруженной охраны. О сложившейся ситуации предприятие уведомило Россвязь, Минкомсвязи и ФСБ. В сообщении предприятия говорится, что межведомственной рабочей группе поручено «разрешить возникшие противоречия».

Росгвардия рекомендовала обратиться в «Почту России»

Со своей стороны, в Росгвардии заявили, что с целью выполнения «Спецсвязью» своих договорных обязательства предприятию предложено использовать возможности других охранных организаций, имеющих необходимые ресурсы и разрешения. В качестве примера таковых организаций в Росгвардии назвали «Почту России».

Неприятности у «Спецсвязи» начались в мае 2017 г. после инцидента во Владивостоке. Тогда в ходе дорожного происшествия сотрудники «Спецсвязи» стали угрожать оружием водителю машины, которая якобы их «подрезала». Инцидент привлек большое общественное внимание. Сначала Росгаврдия изъяла оружие у сотрудников управления «Спецсвязи» во Владивостоке, затем начались проверки в других регионах.

В пресс-службе Россвязи к моменту публикации не ответили на запрос CNews. В пресс-службе «Почты России» не стали комментировать вопрос о возможном исполнении предприятием обязательств «Спецсвязи».

Не первый скандал с подведомственными Россвязи предприятиями

Напомним, что за последнее время это уже не первый скандал, связанный с подведомственными Россвязи ФГУПами. Летом 2017 г. международная организация Transperency International обнаружила у Игоря Зорина, занимавшего тогда пост главы ФГУП «Российские сети вещание и оповещения» (РСВО), элитную недвижимость в Майами (США) на общую сумму $9,3 млн.

После обнаружения данного факта Генпрокуратура выдала предписание, в соответствии с которым Зорин был уволен с поста главы РСВО. Отметим, что Зорин ранее возглавлял «Спецсвязь».