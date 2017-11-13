Владельцы новых iPhone X жалуются на бракованные экраны и странные звуки в динамике

К списку проблем флагмана Apple iPhone X добавились неприятные щелчки и жужжание, которые пользователи слышат из динамика смартфона при большом уровне громкости.

Неприятности продолжаются

Многочисленные пользователи iPhone X компании Apple жалуются на неприятные звуки, щелчки и жужжание, раздающееся из динамика только что приобретенного флагманского смартфона. Множество записей с жалобами подобного рода появилось в эти выходные от пользователей iPhone X в соцсети Twitter, блогах Reddit и форумах 9to5Mac.

В отдельных сообщениях пользователи указывают на треск, раздающийся из динамика «при близкой к максимальной громкости или при переключении разговора по телефону в режим громкой связи». Некоторые пользователи также говорят об искаженном звучании при высоких уровнях громкости.

Среди пользователей Twitter и Reddit, отметивших наличие проблемы с посторонними звуками и низким качеством звучания, есть и такие, кто заметил появление щелчков в динамике при 50% уровне громкости динамика.

Один из авторов Reddit пострадал от этой проблемы дважды: по его словам, Apple заменила его iPhone X из-за проблемы с треском и шумами в динамиках, однако новый смартфон оказался с тем же дефектом: «Похоже, гул и клиппирование [звука] проявляются каждый раз при увеличении громкости, даже в случае прослушивания голоса. Вчера я даже заменил свой телефон, однако новый аппарат страдает той же проблемой».

Проблема остается открытой

В отличие от щелчков, которые наблюдались в смартфонах серии iPhone 8, с которыми Apple справилась после выпуска программного обновления, во всех случаях с iPhone X пользователи отмечают проблему только на больших уровнях громкости. Вопрос о возможности устранения этой проблемы на программном уровне пока остается открытым.

Новый флагманский смартфон Apple iPhone X

В настоящее время, трудно оценить масштаб проблемы со щелчками и неприятными звуками в iPhone X, но с большой долей вероятности Apple в ближайшее время каким-либо образом должна на нее отреагировать, отмечают в 9to5Mac.

Другие проблемы с iPhone X

На прошлой неделе в Сети начали появляться сообщения от пользователей iPhone X, которые жаловались на появление зеленой вертикальной полосы на OLED-экране смартфона.

Зеленая полоса на экране Apple iPhone X

Неделей ранее техническая поддержка Apple официально признала существование проблемы с сенсорным экраном смартфона iPhone X, который перестает реагировать на касания и нажатия при температуре около нуля градусов по Цельсию.

Перегрев смартфона (скриншот техподдержки Apple)

В официальном ответе Apple сообщается следующее: «Нам известны случаи, когда экран iPhone X временно перестает реагировать на прикосновения после резкого понижения температуры окружающей среды. Реагирование экрана возвращается через несколько секунд. Эта [проблема] будет учтена в следующем обновлении программной прошивки».

Технология Face ID

Самая первая неудача iPhone X случилась непосредственно во время официальной презентации смартфона 12 сентября 2017 г., когда новоявленная система распознавания лица пользователя FaceID сработала не с первого раза, хотя Apple заявляет о ее высокой надежности.