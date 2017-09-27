Apple подтвердила: у новых iPhone 8 слышен треск в динамиках

От десятков пользователей iPhone 8 поступают жалобы на раздражающее потрескивание в динамике устройства во время телефонного разговора. Эффект проявляется нерегулярно, что дает повод говорить о его программном характере. Apple признала проблему и пообещала выпустить обновление.

Треск в динамике

Некоторые владельцы iPhone 8 жалуются на проблемы с динамиком устройства: во время звонка он издает раздражающее потрескивание — звук, похожий на статические помехи. Уже несколько десятков пользователей разместили свои жалобы на форумах поддержки Apple и издания MacRumors, а также на ресурсе Reddit. Издание The Verge сообщает, что на устройстве, принадлежащем сотруднику редакции, проблема тоже проявилась.

В ответ на жалобы Apple опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что такой эффект действительно наблюдается на «небольшом количестве» iPhone 8, и что компания уже разрабатывает программное обновление для его устранения. Конкретных сроков развертывания обновления Apple не назвала.

Сложно сказать наверняка, что именно является причиной потрескивания в динамике, пишет The Verge. Эффект наблюдается при использовании как iPhone 8, так и 8 Plus, у разных операторов связи и в разных частях света. Потрескивание слышно как во время телефонных звонков, так и при разговоре по Facetime, однако в обоих случаях не каждый раз. Когда динамик используется для громкой связи, шум исчезает. Нерегулярное проявление эффекта говорит в пользу того, что это программный недостаток, так как аппаратная часть способна работать нормально.

Характеристики iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus, представленные две недели назад, получили современный стеклянный корпус, но при этом практически полностью унаследовали дизайн iPhone 7, и даже iPhone 6 образца 2014 г.

Диагональ экрана iPhone 8 составляет классические 4,7 дюйма (Retina HD, IPS, 1334×750 пикселей), у iPhone 8 Plus установлен 5,5-дюймовый экран (Retina HD, IPS, 1920×1080 пикселей); вес аппаратов – 148 г и 202 г, соответственно.

В iPhone 8 присутствуют проблемы с динамиком

Оба устройства получили такой же 64-битный процессор A11 с архитектурой Bionic, нейронной системой и встроенным сопроцессором движения М11, как и флагманский iPhone X.

iPhone 8 получил 12 Мп основную камеру с оптикой ƒ/1.8 и 5-кратным оптическим зумом. Модель iPhone 8 Plus получила сдвоенную основную камеру по аналогии с iPhone X, но с той ключевой разницей, что объективы расположены горизонтально. Оба смартфона также пишут 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду.

Обе новинки поддерживают технологию беспроводной зарядки.

Проблемы новинок Apple

Шум в динамике iPhone 8 — не единственная проблема новых изделий Apple. Система распознавания лица пользователя FaceID, которой оснащен только что представленный iPhone X, провалилась на первой же публичной демонстрации. Теоретически владельцу смартфона достаточно взглянуть на экран, чтобы система «узнала» его лицо и разблокировала устройство. Однако когда на презентации iPhone X старший вице-президент Apple Крейг Федериги (Craig Federighi) прямо на сцене попробовал разблокировать устройство, система распознавания не сработала с первого раза.

Кроме того, накануне начала отгрузки новых Apple Watch Series 3, которая стартовала 22 сентября 2017 г., Apple признала наличие у часов проблем с LTE-подключением. Когда владелец с часами на руке отходит на некоторое расстояние от своего смартфона, Series 3 начинают ловить окружающие их сети Wi-Fi и предпринимают попытки к ним подключиться — вместо того, чтобы подключиться к сотовой сети. Прием предзаказов на Series 3 был открыт 15 сентября 2017 г. LTE-подключение является самым примечательным новшеством в Series 3.