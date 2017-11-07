Эстония аннулировала своим гражданам половину электронных паспортов
Запереть, чтобы не украли
Жители Эстонии испытывали в минувшие выходные серьезные проблемы с электронными паспортами. Власти приняли решение аннулировать паспорта сразу 760 тысяч человек, то есть, половины населения страны. Это связано с уязвимостью, обнаруженной в начале осени в чипах, используемых в электронных паспортах. Эксплуатация этой уязвимости позволяет злоумышленникам совершать «кражу личности».
Чтобы избежать этого, власти страны приняли решение «заморозить» все электронные паспорта, выданные в период между 16 октября 2014 г. и 25 октября 2017 г. до тех пор, пока пользователи не обновят для них сертификаты.
Электронные идентификационные документы используются для общения со всевозможными онлайн-сервисами, включая банки и государственные учреждения. В минувшие выходные использование электронных паспортов оказалось затруднено или вовсе невозможно.
Сервис по обновлению сертификатов для них регулярно падал под натиском посетителей, и в итоге для широкой публики закрыли и его: сервис оставался доступным только для медиков и «наиболее активных пользователей».
Как следствие, в конце прошлой недели в полицейских участках и других государственных учреждениях было нехарактерно много народу.
Проблема единого производителя
Проблема с чипом затронула далеко не только эстонские паспорта: уязвимость стала следствием ошибки производителя – швейцарской компании Gemalto; пострадали и многие другие информационные системы, использующие этот же чип.
В свою очередь, власти Эстонии заверяют, что никаких инцидентов, связанных с эксплуатацией данной уязвимости, не наблюдалось, хотя известно, что уязвимость затронула все электронные документы, выпущенные в оборот в конце 2014 г. и позднее.
«Функционирование электронного правительства основывается на доверии, и государство не может допускать кражи личности владельцев электронных паспортов. Насколько мы знаем на данный момент, примеров подобного не наблюдалось, однако, оценив угрозу, полиция, Управление пограничного контроля и Управление информационными системами считает риск существенным. Блокируя сертификаты электронных паспортов, государство обеспечивает их безопасность», - говорится в заявлении премьер-министра страны Юри Ратаса (Jüri Ratas).
У тех, кто успел ранее авторизовать свои электронные паспорта с помощью мобильного приложения Smart-ID, возможность использовать банковские и государственные онлайновые сервисы сохранилась, однако и им придется поменять сертификаты - до марта 2018 г.
«Дигитализация документооборота и общенациональные программы «электронного правительства» неизбежно влекут за собой многочисленные риски для безопасности, - отмечает Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. – Но в целом перевод личных документов – прав, паспортов и так далее – в цифровой формат улучшает их защиту от попыток подделать».