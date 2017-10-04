В 2018 г. мировые траты на ИТ достигнут $3,7 трлн

В 2018 г. мировые траты на ИТ вырастут на 4,3% и достигнут $3,7 трлн, считает Gartner. Больше всего денег в отрасли тратится на коммуникационные сервисы, но самый быстрый рост показывают расходы на корпоративное ПО. Траты на устройства растут за счет появления все более дорогих смартфонов и перехода на Windows 10.

Расходы на ИТ

В 2018 г. мировые расходы на ИТ достигнут $3,658 трлн, что будет на 4,3% больше аналогичного показателя за предыдущий год. В 2017 г. траты на ИТ должны составить $3,508 трлн, показав годовой рост на 3,3%. К таким выводам пришла исследовательская компания Gartner.

По данным аналитиков, больше всего денег в ИТ-отрасли уходит на коммуникационные сервисы. В 2017 г. на них будет потрачено $1,387 трлн, а годовой рост этого показателя составит 0,9%. Ожидается, что в следующем году на коммуникационные сервисы будет израсходовано $1,417 трлн, что на 2,2% больше, чем в 2017 г.

Самым быстрорастущим сегментом являются расходы на корпоративное ПО. В 2017 г. они оцениваются в $354 млрд при годовом росте в 8,5%. В 2018 г. эта сумма увеличится на 9,4% и составит $387 млрд.

Другие сегменты

На втором месте по объему трат находятся ИТ-сервисы, на которые в 2017 г. будет израсходовано $931 млрд, что на 4% больше, чем в предыдущем году. В 2018 г. на эти же сервисы будет потрачено $980 млрд, а годовой рост составит 5,3%.

В числе прочего в нынешнем году будет израсходовано $664 млрд на устройства, причем годовой рост этого показателя достигнет 5,3%. В следующем году на устройства будет потрачено $697 млрд, что на 5% больше, чем в 2017 г. Рост вызван тем, что на рынке появляются все более дорогие смартфоны, вроде iPhone X, и в то же время бизнес меняет свои ПК на устройства, работающие под управлением Windows 10.

В 2018 г. мировые траты на ИТ вырастут на 4,3%



Возрастут также траты на системы ЦОДов. Если в 2017 г. они должны достичь $173 млрд и показать годовой рост в 1,7%, то в следующем году ожидается сумма в $176 млрд и рост в 1,8%.

Приоритетные направления

Помимо этого, Gartner выделяет десять подсегментов ИТ-рынка, где в 2018 г. ожидается наиболее бурный рост. В их число попали три облачных направления: инфраструктура как услуга (IaaS), интегрированная платформа как услуга (iPaas) и коммуникационная платформа как услуга (cPaaS).

Также бурное развитие переживают коллективные рабочие потоки, кадровая аналитика и промежуточное ПО, ориентированное на обработку видео-сообщений. В этот же список вошла безопасность в части отслеживания конечных точек и ответа на атаки, интеллектуальная аналитика данных и grid-системы управления данными.

По словам Джона-Дэвида Лавлока (John-David Lovelock), вице-президента по исследованиям Gartner, в мире продолжается цифровая трансформация бизнеса, направленная на создание подключенных платформ и новых денежных потоков. Компании, которые не переходят на цифровые модели, быстро отстают от конкурентов.