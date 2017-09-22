В Hewlett Packard Enterprise массовые увольнения: На улицу отправится каждый десятый

Как сообщают инсайдеры, HPE намерена до начала 2018 г. начать масштабное сокращение, в результате которого потеряет 5 тыс. сотрудников. Мера вызвана необходимостью экономии и желанием руководства упростить иерархическую структуру компании. Кроме рядовых работников будет уволена часть менеджмента.

Сокращение в HPE

Hewlett Packard Enterprise (HPE) намерена провести сокращение, в ходе которого будет уволено 5 тыс. сотрудников по всему миру, то есть около 10% глобального штата компании. Помимо США, у HPE есть представительства в Китае, Бразилии и Швейцарии. Увольнению подвергнутся не только рядовые работники, но и часть менеджмента.

Увольнения начнутся еще до конца этого года, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственных источников в компании. Массовое сокращение станет частью более масштабного общего плана HPE по урезанию расходов в условиях растущей конкуренции.

Экономия и реорганизация

Ранее в этом месяце гендиректор HPE Мег Уитман (Meg Whitman) сообщила на встрече с аналитиками, что на ситуацию в компании положительно влияет рост потребительского спроса на основную продукцию. Однако она отметила, что намерена уменьшить количество «уровней» в корпорации, чтобы сделать ее более эффективной. Также будет урезано количество бизнес-направлений. На этой же встрече финдиректор HPE Тим Стоунсайфер (Tim Stonesifer) сообщил, что компания намерена сэкономить около $1,5 млрд в течение трехлетнего периода.

За два года существования в качестве независимой структуры HPE уже провела несколько значительных сокращений штата. В июне 2016 г. Уитман объявила о крупной реструктуризации бизнеса, в результате чего свои должности оставили многие ветераны компании. В частности, об уходе из HPE объявил глава HP Labs Мартин Финк (Martin Fink). Помимо него с компанией расстался глава службы поддержки и директор по делам потребителей Джон Хиншоу (John Hinshaw) — первый топ-менеджер, нанятый лично Уитман.

HPE после раскола Hewlett-Packard

HPE была создана в 2015 г. наряду с HP Inc., в результате раскола материнской компании Hewlett-Packard, занимавшейся производством техники с 1939 г. HP Inc. унаследовала все активы по разработке и выпуску персональных вычислительных систем и принтеров, в то время как HPE достался весь корпоративный бизнес предшественника. HPE возглавила Мег Уитман, бывший генеральный директор Hewlett-Packard.

Гендиректор HPE Мег Уитман

Причиной раскола стало многолетнее ухудшение финансовых показателей Hewlett-Packard. Так, например, по итогам 2013-2014 финансового года выручка компании снизилась на 1%, а падение прибыли составило 2%. Уитман, возглавившая компанию в 2011 г., не смогла добиться улучшения финансовых показателей. После этого было принято решение разделить бизнес и сфокусировать деятельность каждой компании на отдельной сфере, а также провести массовые сокращения штата и другие мероприятия по реструктуризации.

При разделе Hewlett-Packard доходы по итогам 2015 г. были распределены следующим образом: HPE получила $53 млрд, а HP Inc. — $57,3 млрд. В мае 2016 г. HPE передала свое подразделение корпоративных ИТ-услуг HPE Enterprise Services компании-конкуренту Computer Sciences Corporation, получив 50% акций совместного предприятия. Стоимость образовавшейся компании составляет $9 млрд. Слияние было проведено по схеме Reverse Morris Trust, которая позволяет объединить акции без уплаты налогов. В сентябре 2016 г. стало известно, что HPE ведет переговоры о продаже своего софтвеного подразделения инвестиционной компании Thoma Bravo за $8-10 млрд.