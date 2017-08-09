Замглавы Минкосвязи впервые выступит на конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: новые задачи»

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России впервые выступит на конференции «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: новые задачи».

14 сентября 2017 г. в рамках конференции издания CNews «Информационная безопасность в бизнесе и госсекторе: новые задачи» запланировано выступление заместителя министра связи и массовых коммуникаций России Алексея Соколова.

Помимо Алексея Соколова участие в мероприятии подтвердили:

Лев Палей, начальник отдела обеспечения защиты информации, СО ЕЭС;

Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries;

Иван Августон, директор ИТ-департамента, инвестиционная компания QBF;

Евгений Пономарев, заместитель директора департамента, ПАО «Аэрофлот»;

Сергей Петренко, руководитель Центра информационной безопасности АНО ВО «Университет Иннополис»;

Илья Борисов, руководитель службы ИБ, Thyssenkrupp Indusrial Solutions;

Елена Петрова, начальник управления информационной безопасности, КБ Экономикс-Банк;

Алексей Свириденко, начальник управления ИБ, Интерпрогрессбанк.

Главные темы мероприятия:



Как развивался российский рынок ИБ в 2016 г.?

Какие наиболее громкие инциденты произошли на нем в 2016 г.?

Какие меры предпринимает государство для защиты критической инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности?

Как организациям обезопасить свои информационные ресурсы от хакеров?

Насколько безопасны мобильные приложения и облака?

Кто должен позаботиться о безопасности интернета вещей?

Как заставить пользователей быть начеку?

Какие новые угрозы ждут бизнес и государственные организации в 2017 г.?

Готов ли рынок ИБ к их отражению?

Как будет развиваться российский рынок ИБ в 2017 г.?

В работе мероприятия будут задействованы лидеры отрасли: представители ИБ и ИТ из различных секторов бизнеса и госструктур.

Современный мир диктует нам суровую реальность: не смотря на усиленную работу отделов по защите информации, киберпреступники опережают бизнес-компании и госструктуры на несколько шагов. Как догнать противника? Можно ли предугадать действия хакеров и быть более устойчивым к атакам? Что наиболее эффективно в борьбе с киберпреступностью? Какой ряд действий обезопасит от утечки данных? Как грамотно выстроить безопасный фундамент для работы?

Успейте зарегистрироваться и узнать ответы на одном из ключевых событий в области информационной безопасности!

Ознакомиться с материалами конференции и зарегистрироваться можно по ссылке.