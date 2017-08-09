Замглавы Минкосвязи впервые выступит на конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: новые задачи»
14 сентября 2017 г. в рамках конференции издания CNews «Информационная безопасность в бизнесе и госсекторе: новые задачи» запланировано выступление заместителя министра связи и массовых коммуникаций России Алексея Соколова.
Помимо Алексея Соколова участие в мероприятии подтвердили:
Лев Палей, начальник отдела обеспечения защиты информации, СО ЕЭС;
Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries;
Иван Августон, директор ИТ-департамента, инвестиционная компания QBF;
Евгений Пономарев, заместитель директора департамента, ПАО «Аэрофлот»;
Сергей Петренко, руководитель Центра информационной безопасности АНО ВО «Университет Иннополис»;
Илья Борисов, руководитель службы ИБ, Thyssenkrupp Indusrial Solutions;
Елена Петрова, начальник управления информационной безопасности, КБ Экономикс-Банк;
Алексей Свириденко, начальник управления ИБ, Интерпрогрессбанк.
Главные темы мероприятия:
- Как развивался российский рынок ИБ в 2016 г.?
- Какие наиболее громкие инциденты произошли на нем в 2016 г.?
- Какие меры предпринимает государство для защиты критической инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности?
- Как организациям обезопасить свои информационные ресурсы от хакеров?
- Насколько безопасны мобильные приложения и облака?
- Кто должен позаботиться о безопасности интернета вещей?
- Как заставить пользователей быть начеку?
- Какие новые угрозы ждут бизнес и государственные организации в 2017 г.?
- Готов ли рынок ИБ к их отражению?
- Как будет развиваться российский рынок ИБ в 2017 г.?
В работе мероприятия будут задействованы лидеры отрасли: представители ИБ и ИТ из различных секторов бизнеса и госструктур.
Современный мир диктует нам суровую реальность: не смотря на усиленную работу отделов по защите информации, киберпреступники опережают бизнес-компании и госструктуры на несколько шагов. Как догнать противника? Можно ли предугадать действия хакеров и быть более устойчивым к атакам? Что наиболее эффективно в борьбе с киберпреступностью? Какой ряд действий обезопасит от утечки данных? Как грамотно выстроить безопасный фундамент для работы?
Успейте зарегистрироваться и узнать ответы на одном из ключевых событий в области информационной безопасности!
Ознакомиться с материалами конференции и зарегистрироваться можно по ссылке.